L’excellent deuxième album de la police

Leur premier album phare, Outlandos D’Amour, assuré La police fait une percée commerciale décisive et évite les retombées du punk. Cependant, c’est leur deuxième album transcendant, Regatta De Blanc, qui les a transformés en l’un des groupes déterminants de l’ère post-punk.

Sorti à l’origine le 2 octobre 1979, Regatta De Blanc arborait à nouveau un mystérieux titre pseudo-français, qui se traduisait vaguement par « reggae blanc » : un label de journalistes a tenté d’épingler The Police après leurs premiers tubes « Roxanne » et « Can’t Stand Losing You » mêle habilement la stridence du punk et le joyeux rebondissement du reggae.

Cependant, alors que Piquer, Andy Summers et Stewart Copeland ont réussi à nourrir leur son singulier sur Outlandos D’Amour, avec Regatta De Blanc, ils ont servi quelque chose de vraiment spectaculaire à partir de leur melting-pot épicé de rock, pop et reggae.

“C’est là que tout a cliqué”, a déclaré Sting au magazine Musician en 1983. “Nous avions des influences reggae dans notre vocabulaire et elles se sont synthétisées dans notre infrastructure. En tant que musicien, vous apprenez votre métier et imitez et copiez les gens, et soudain il y a un moment dans votre développement où vous grandissez et devenez enfin vous-même. Je pense que Regatta De Blanc était ce moment pour nous.

Suite au succès d’Outlandos D’Amour, A&M a voulu s’associer à The Police avec un studio plus grand et un producteur de nom, mais le groupe a résisté. Au lieu de cela, ils sont retournés dans le petit complexe de Surrey Sound où ils avaient enregistré leurs débuts avec le producteur/ingénieur Nigel Gray. Sting avait été sur une frénésie d’écriture de chansons prolifique avant les sessions Outlandos D’Amour, mais pour Regatta De Blanc, The Police est entré en studio avec seulement quelques chansons complètes. De manière créative, cependant, ils étaient sur une lancée et les trois membres du groupe ont proposé de la musique, des paroles et des suggestions de chansons.

Stewart Copeland a pesé avec le piano «Does Everyone Stare» et le «On Any Other Day» imprégné d’ironie – en fait une litanie de catastrophes domestiques («Ma femme a brûlé les œufs brouillés/Le chien vient de m’avoir mordu la jambe» ) – tandis que l’ensemble du groupe a montré sa virtuosité sur le rocker maniaque « Deathwish » et le titre agile : un entraînement d’ensemble atmosphérique et changeant de forme qui a valu un Grammy Award pour la meilleure performance instrumentale rock en 1980.

Plus pertinemment, cependant, Regatta De Blanc a souligné les prouesses en évolution rapide de Sting en tant qu’auteur-compositeur d’importance. Le chanteur-bassiste a démontré qu’il pouvait mélanger la pop contagieuse et le reggae militant à la quasi-perfection sur les favoris live “Bring On The Night” et “The Bed’s Too Big Without You”, mais c’était sur les deux sommets de l’album, “Message In A Bottle” et “Walking On The Moon”, qu’il a vraiment frappé.

Largement reconnu comme un point culminant de leur carrière, “Message In A Bottle” a récompensé The Police avec leur premier UK No.1 et reste un favori personnel du groupe, Andy Summers remarquant plus tard: “C’est toujours la meilleure chanson Sting jamais proposé et la meilleure piste de police. Les trois musiciens ont tous mis leur empreinte sur la chanson, avec le récit de solitude et d’isolement à la Robinson Crusoé de Sting aidé et encouragé par l’un des riffs cycliques les plus distinctifs de Summers et certains des tambours les plus dynamiques de Copeland.

Sorti après que Regatta De Blanc ait déjà dominé les charts britanniques, “Walking On The Moon” a terminé trois fois de suite pour The Police lorsqu’il est devenu n ° 1 en novembre 1979. Bien qu’initialement envisagé comme un rocker, la chanson a ensuite été donnée un relooking reggae-pop radicalement clairsemé mettant en vedette la ligne de basse proéminente de Sting et la batterie adroite de Copeland, garantissant que les sons (à juste titre promus par une vidéo filmée au Kennedy Space Center de Floride) ont capturé le sujet défiant la gravité de la piste à un T.

Avec Regatta De Blanc éclipsant des poids lourds comme Le choc‘s London Calling et La confiture‘s Fils de réglage dans les charts britanniques, The Police est entré en 1980 comme l’un des groupes rock à la croissance la plus rapide. Leur statut de superstars en attente a été confirmé lorsqu’ils ont entamé leur première tournée mondiale et se sont produits devant des foules pleines dans des territoires éloignés tels que le Mexique, l’Inde, l’Égypte et Taïwan. Au moment où ils sortent leur troisième album multi-platine, Zenyatta Mondatta, en octobre 1980, ils étaient devenus l’un des plus grands groupes de la planète.

