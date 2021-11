L’excellent moment de forme des stars des Brooklyn Nets

L’une des équipes les plus performantes actuellement de la NBA est Filets de Brooklyn. Le favori du ring compte deux méga stars dans la ligue et ses derniers numéros invitent à l’illusion dans l’environnement de la franchise new-yorkaise. Grandes performances récentes de Kevin Durant et James Harden tandis que la situation de Kyrie Irving est élucidée.

Les 5 derniers matchs de James Harden : 20.8 PPG – 9.8 APG – 8.4 RPG 45% FG – 46% 3PT – 85% FT Les 5 derniers matchs de Kevin Durant : 27.4 PPG – 7.2 RPG – 5.8 APG 60% FG – 41% 3PT – 82% FT Filets 5-0 pic.twitter.com/ZYBGHh9dfv – NBA Central (@TheNBACentral) 8 novembre 2021