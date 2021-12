L’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G avec 6 Go de RAM et un écran 120 Hz, tombe à son prix minimum | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La qualité des mobiles Samsung ne fait aucun doute, notamment dans le haut de gamme. Ce mobile premium a un prix minimum sur Amazon.

Un mobile Samsung est toujours un cadeau prestigieux, car c’est une marque avec des produits de haute qualité. Surtout avec leurs mobiles haut de gamme, qui disposent du meilleur hardware.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G avec 6 Go de RAM et écran 120 Hz baisse de prix à seulement 479 euros, son prix le plus bas selon Keepa records sur Amazon.

C’est un mobile de cette année avec du matériel de pointe tel que l’écran 120 Hz susmentionné, le WiFi 6 ou la connexion 5G, pour que vous puissiez profiter au maximum de la connexion, à la maison comme dans la rue.

Le nouveau Samsung S20 dispose d’un écran 120 Hz, ainsi que d’une connectivité 5G et WiFi 6, il ajoute donc une connectivité transparente à ses fonctionnalités bien connues.

Possède un Écran Super AMOLED FullHD + de 6,5 pouces et taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour regarder des séries et des films, jouer à des jeux vidéo ou utiliser des applications sans vous fatiguer les yeux.

Monter un processeur Exynos 990 7 nanomètres, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, assez pour tout ce dont vous avez besoin.

La section caméras est très complète : elle accumule 3 capteurs à l’arrière avec 12 Mpx pour l’appareil photo principal, 8 Mpx pour le capteur téléobjectif et 12 MPx pour le capteur ultra grand-angle.

La caméra selfie ne déçoit pas, avec un capteur de 32 MP avec un grand angle, pour prendre des panoramas ou des selfies de groupe.

Comme nous l’avons mentionné, il dispose d’une connexion 5F, WiFi 6, NFC et haut-parleurs stéréo.

Enfin nous avons une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide 25 W, charge rapide sans fil 15 W et charge inversée 4,5 W, d’utiliser le mobile comme chargeur pour d’autres appareils.

Vous avez plus d’informations dans la revue Samsung Galaxy S20 FE 5G.

