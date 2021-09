L’excellent Shmup ‘Crimzon Clover World EXplosion’ obtient une version physique de commutateur de fantaisie

First Press Games et Degica Games ont annoncé que Crimzon Clover World EXplosion, un excellent shoot’em up inspiré des classiques des années 90, aura une belle sortie physique sur Switch.

Les éditions Regular, Collector et Super Collector seront disponibles, et les précommandes seront disponibles demain, le 9 septembre à 13h EDT / 19h CEST. L’édition régulière sera fabriquée sur commande, ce qui signifie que toutes les précommandes seront satisfaites, mais les deux éditions collector sont strictement limitées à 750 et 250 unités chacune. Voici un aperçu de ce que vous obtiendrez :

Édition régulière : Un manuel de jeu détaillé de plus de 40 pages, une conception de couverture dédiée avec des illustrations intérieures, ainsi qu’un magnifique étui et une pièce de collection en bonus, ne laissent aucun souhait inassouvi pour les joueurs, qui préfèrent posséder leurs jeux sous forme de versions physiques.

Cédition collector : Tout dans l’édition régulière, plus une boîte premium avec plateau d’articles, une pièce de monnaie dorée (numérotée), une affiche DIN A2 recto-verso, des fichiers transparents avec une couverture japonaise échangeable et un manuel et plus encore !

Édition Super Collector : Tout dans l’édition collector, plus une boîte premium extra-large pour contenir tout le contenu supplémentaire, les trois pièces de collection (numérotées), une figurine de combattant de type I, un coffret premium, sur le thème de l’étoile bonus de Crimzon Clover, la version originale Doujin pour PC sur un Clé USB ROM, dessus en boule de cristal SANWA pour bâtons d’arcade, avec logo de jeu gravé au laser.

Les packs sont au prix de 39,99€, 69,99€ et 134,99€.

Que vous souhaitiez dépenser de l’argent sur l’une de ces éditions physiques, c’est votre choix, mais nous pouvons au moins attester de la qualité du jeu. Dans notre revue complète, nous avons dit : « C’est flashy, c’est excitant, c’est addictif, et c’est un achat essentiel pour [shmup fans].”

