L’excellente Apple TV HD est actuellement à son prix le plus bas

Quiconque est à la recherche d’une bonne affaire Apple TV HD doit en prendre note ici, maintenant – aujourd’hui est le jour où vous pouvez acheter la dernière Apple TV HD à son prix le plus bas à ce jour. Aujourd’hui, vous ne paierez que 124,98 $.

De nos jours, vous pouvez peut-être exécuter l’application Apple TV sur tout, d’un téléviseur intelligent à une console de jeu, mais vous ne pouvez toujours pas battre le matériel Apple TV pour regarder les dernières et meilleures offres. Cela couvre non seulement Apple TV +, mais Netflix, Disney Plus et plus encore.

Il s’agit de la dernière Apple TV HD de 5e génération, ce qui signifie que vous obtenez la nouvelle télécommande Siri avec un pavé tactile tactile ainsi qu’un accès à l’App Store et à Apple Arcade. À ce prix, la liste des choses dont l’Apple TV HD est capable est insensée.

C’est la bonne affaire Apple TV que vous attendiez

Apple TV HD (2021)



L’Apple TV HD de 5e génération est livrée avec une télécommande Siri redessinée. Ce prix est le meilleur que nous ayons vu pour cette Apple TV en particulier et cela en fait une bonne affaire pour tous ceux qui ont besoin d’une boîte supplémentaire pour la cuisine ou la chambre.

124,98 $ sur Amazon

Amazon ne dit pas combien de temps cette offre va durer, mais au moins vous n’avez pas besoin d’entrer de codes de réduction ou de couper des coupons à l’écran ici. Tout ce que vous avez à faire est de passer une commande et de la faire avant que cette transaction ne se termine.

Vous achetez une nouvelle Apple TV HD ? Assurez-vous également de consulter Apple TV+. Au prix de seulement 4,99 $ par mois, Apple TV+ fait également partie du forfait d’abonnement Apple One. Gardez cela à l’esprit si vous payez déjà pour des services comme Apple Music et Apple Arcade.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.