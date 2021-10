L’excellente pré-saison de Jordan Poole, en chiffres

C’est l’une des plus agréables surprises de cette saison et en Guerriers de l’état d’or ils sont ravis de la performance de leur joueur. Jordan poole C’est une de ces reprises qui s’est considérablement améliorée et dont nous allons devoir beaucoup parler pendant cette saison mouvementée.

Les chiffres atteints par l’extérieur de l’équipe dorée ont été une folie absolue. Ancré à 25 points par match (ce n’est rien), Poole a fait preuve d’une maîtrise du tir extérieur et d’une capacité à générer des espaces pour lui-même que Steve Kerr utilisera beaucoup.

Jordan Poole en pré-saison : 25,0 PPG

50% FG

44% 3PT

90 % pi Candidat MIP ? –

