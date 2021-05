L’excès de salive peut-il être un problème de santé ou un drapeau rouge?

05/07/2021 à 10:04 CEST

Sialorrhée, également appelé ptyalisme ou hypersalivation, et populairement connu sous le nom de bave chronique, se caractérise par des niveaux abondants de salive provoqués soit par une sécrétion excessive, soit par des problèmes mécaniques tels que des troubles de la déglutition, qui empêchent la rétention de salive dans la bouche et que nous sommes capables de l’avaler.

Et bien qu’à première vue, cela puisse sembler un problème mineur, son impact clinique et émotionnel est important. Les personnes qui souffrent de bave chronique peuvent développer du stress, en plus de voir leur qualité de vie grandement affectée par cet excès de salive.

Cependant, les soins de santé ne confèrent pas toujours l’importance due à ce problème.

Et c’est que les patients vivent cela comme quelque chose de honteux, ils ont l’impression de «baver» et de devoir porter un mouchoir en permanence, ce qui conduit souvent à éviter les contacts sociaux.

En outre, une salivation excessive interfère avec la parole, tant d’entre eux arrêtent également de parler aux gens qui les entourent.

Tous ces facteurs sont un risque d’apparition de dépression.

Pour tout ça, Andrés Álvarez, président de la La Fédération espagnole de la maladie de Parkinson, veille à ce que il faut «donner de la visibilité à un symptôme dont souffrent les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui est assez méconnu, ainsi que la formation des professionnels de nos associations sur les possibilités de traitement.

Selon les données fournies par Merz Therapeutics et la Fédération espagnole de la maladie de Parkinson, chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, 35 à 80% souffrent de troubles de la déglutition, tandis que 40 à 80% souffrent d’hypersalivation.

Chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, c’est également un problème courant qui atteint jusqu’à 58% et apparaît également dans les cas de syndrome de Down ou de trouble du spectre autistique (TSA).

Causes de l’hypersalivation

Un exemple typique d’hypersalivation est celui des bébés qui commencent à développer leurs premières dents. Ce phénomène survient avant l’âge de deux ans et est tout à fait normal. Mais lorsque l’excès de salive dépasse 4 ans, nous sommes confrontés à un problème.

Ils sont plusieurs maladies pouvant provoquer une hypersalivation:

• La maladie de Parkinson

• Coup

• Lésions cérébrales traumatiques

• Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

• Paralysie cérébrale ou paralysie des nerfs faciaux

• Démence

• Sclérose en plaques

• Accidents vasculaires cérébraux et divers troubles dégénératifs du cerveau.

• Tumeurs de la tête et du cou et leur traitement par radiothérapie et interventions chirurgicales.

• Mauvais alignement de la mâchoire ou des dents (malocclusion), en particulier chez les enfants.

• Conséquence de la consommation de certains médicaments.

Problèmes dérivés d’une salivation excessive

Si nous nous concentrons sur les altérations physiques qu’il produit ce phénomène, un excès de salive et l’incapacité à l’avaler peuvent causer

• Peeling des lèvres

• Dermatite au menton

• Fatigue des muscles faciaux due à l’effort de déglutition constante

• Altération du goût.

• Réveils nocturnes dus à un excès de salive mouillant l’oreiller.

• Douleur dans les coins des lèvres parce qu’elles sont constamment humides, produisant des plaies et des zones enflammées autour de la bouche.

Mais ces problèmes peuvent être encore plus compliqués lorsque la salive pénètre dans les voies respiratoires et de là vers les poumons. Dans ces cas, les patients ils peuvent même développer une pneumonie.

Traitement

La première chose à faire pour traiter l’hypersalivation est déterminer quelle est la cause. Une fois cela fait, le spécialiste optera pour un traitement qui pourrait se limiter à une focalisation sur l’orthophonie, ou pour des décisions pouvant être à la fois pharmacologiques et chirurgicales.

• Orthophoniste: Des exercices pour renforcer les muscles de la bouche aideront à améliorer la parole, le langage ou la déglutition, ainsi qu’à prévenir la pneumonie par aspiration tant redoutée.

• Si la cause de l’excès de salive est un médicament, ce sera le spécialiste qui déterminera le retrait ou le remplacement du médicament.

• Orthodontie: en cas de désalignement des dents et / ou de la mâchoire.

• Pharmacothérapie destiné à diminuer la sécrétion de salive.

• Injections de toxine botulique dans les glandes salivaires.

• Chirurgie.

Prévention des cas non neurologiques

Il est vrai qu’il est très difficile d’éviter l’apparition d’une hypersalivation lorsqu’elle est due à des maladies neurologiques ou à la prise de certains médicaments. Mais Merz Therapeutics et la Fédération espagnole de Parkinson offrent recommandations pour minimiser la salivation:

• Brossage régulier des dents.

• Utilisez un rinçage dentaire plusieurs fois par jour.

• Buvez de l’eau fréquemment et par petites gorgées.

• Ayez une alimentation saine, dans laquelle vous essayez de ne pas manger d’aliments acides comme le sucre ou le café, ni ceux qui sont riches en amidon, comme les pâtes, les pommes de terre ou les pâtisseries.

• Mâchez de la gomme ou sucez des bonbons, oui, toujours sans sucre, car cela facilitera la déglutition de l’excès de salive.

• Reposez-vous les heures nécessaires pour favoriser la réduction du flux salivaire.