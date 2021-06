L’excitation pour Android 12 déborde alors qu’il bat des records

Android 12 est actuellement en version bêta, mais la mise à jour de la plate-forme bat déjà des records selon le vice-président de l’ingénierie de Google. Dave Burke a déclaré sur Twitter que la version bêta d’Android 12 était la « version bêta la plus téléchargée/installée de Google à ce jour ».

La version bêta d’Android 12 est de loin notre version bêta la plus téléchargée/installée à ce jour. En parlant de ça, Beta 2 est disponible aujourd’hui : https://t.co/VR8CtXKWkZ – Dave Burke (@davey_burke) 9 juin 2021

La déclaration intervient juste au moment où la deuxième version bêta fait son chemin vers certains des meilleurs téléphones Android. La nouvelle version bêta est livrée avec une multitude d’améliorations visuelles et de confidentialité, telles que le nouveau système de thèmes Material You et le tableau de bord de confidentialité, des fonctionnalités qui ont toutes deux été présentées à Google I/O 2021.

Dans sa pratique Android 12 Beta 2, notre Nicholas Sutrich est impressionné par le système de thèmes, affirmant que « même les teintes subtiles des arrière-plans des applications et des paramètres système se transforment et changent pour offrir ce qui ressemble authentiquement à une ambiance pour votre téléphone. ” Il dit également que parmi les fonctionnalités de confidentialité que Google a mises en œuvre au fil des ans, “ce nouveau tableau de bord est le plus puissant à ce jour”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il y a aussi quelques ajustements cachés de l’interface utilisateur qui ont été trouvés dans la nouvelle version bêta pour aider à améliorer l’expérience globale.

Google n’était pas disponible dans l’immédiat pour fournir de plus amples informations sur les chiffres. Néanmoins, étant donné qu’Android 12 représente une grande refonte visuelle et de confidentialité de la plate-forme, il n’est pas surprenant que la version bêta bat des records. C’est avec une disponibilité limitée sur certains téléphones de Xiaomi, OnePlus, OPPO, Vivo et quelques autres. Samsung, le plus grand fabricant d’Android, ne figure pas sur la liste des OEM participant à la version bêta.

La deuxième version bêta est maintenant disponible en téléchargement. Nous avons un guide pour vous expliquer comment installer la version bêta d’Android 12 pour toute personne intéressée à essayer la nouvelle mise à jour. Gardez à l’esprit, car il s’agit d’une version bêta, il y aura forcément quelques bugs ici et là, vous ne voudrez donc peut-être pas installer Android 12 sur votre appareil principal.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Complétez votre bibliothèque virtuelle

Ce sont les meilleurs jeux disponibles sur l’Oculus Quest 2

Les jeux Oculus Quest 2 sont améliorés avec les derniers graphismes et vous permettent de profiter d’expériences VR sans connexion. Mais les jeux Oculus Store peuvent coûter cher, vous ne voulez donc pas gaspiller votre argent. Voici les meilleurs jeux disponibles dans vos genres préférés.