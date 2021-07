L’excitation sur le visage de Tom Felton alors qu’il parle du tournage de sa toute première scène Harry Potter est merveilleuse

En plus de ses réactions si intéressantes à regarder pour les fans, Tom Felton donne également un petit aperçu de ce que lui et les autres acteurs ont vécu en entrant dans la Grande Salle au début. Apparemment, ils ne l’avaient pas vu avant d’entrer pendant le tournage, et leurs réactions d’étonnement étaient totalement réelles. Du grand nombre de personnes déguisées en sorcières et sorciers dans la pièce, à l’immensité de la salle et aux très vraies bougies flottantes, il serait difficile pour quiconque de réagir avec autre chose que l’étonnement. Voici ce que dit la star, selon ses propres mots :