L’exclusivité PS5 de Jade Raymond est un jeu de service en ligne – rapport

Jade Raymondle nouveau studio Sony, Haven Divertissement, travaillerait sur un titre de jeu en tant que service en ligne qui sera exclusif au PS5.

Le site Web italien Multiplayer.IT a apparemment découvert des données de recruteur qui suggèrent que Jade Raymond et son équipe travailleront sur un jeu en ligne pour la PlayStation 5 comme premier effort pour Sony (pensez à Destiny, Apex Legends et à d’autres jeux similaires).

Selon Linkedin, Haven a été sur une vague d’embauche et a apparemment obtenu une sélection de vétérans de la grappe de développement de Montréal. Parmi les noms les plus en vue, citons l’ancien producteur de la série Assassin’s Creed Sébastien Pule, le scénariste principal d’Assassins Creed Corey May, le directeur artistique de Watch Dogs Mathieu Leduc et le directeur du gameplay de Shadow of the Tomb Raider Daniel Drapeau.

Raymond, qui a précédemment occupé des postes chez Google Stadia, EA et Ubisoft, a formé le nouveau studio basé à Montréal travaillant sous PlayStation il y a environ quatre mois. Et il semble qu’il regorge déjà de pedigree de première classe.

Reste à voir comment le personnel recentrera ses expériences pour travailler avec un titre de jeux en tant que service.

« Nous voulons mettre notre passion dans un projet. Nous voulons faire quelque chose de merveilleux à vivre pour les gens. Parce que nous croyons au pouvoir des jeux pour apporter de la joie dans la vie des gens. Et Sony aussi », a écrit Raymond dans un article de blog lorsqu’elle a annoncé son déménagement à Haven. « Leur engagement envers l’excellence est inégalé. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus heureux de leur soutien et de leur soutien.

“Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails à annoncer aujourd’hui, je veux que la communauté PlayStation sache que Haven Studios travaille déjà dur sur une adresse IP non annoncée. Nous avons hâte de vous en montrer plus!”

On ne sait pas quand nous verrons les fruits du travail de Haven.

