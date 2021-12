L’Exécutif commence à démanteler son plan choc pour contrer la montée en lumière

14/12/2021 à 08:27 CET

David Page

L’été dernier, le gouvernement a lancé un plan d’accident pour amortir l’impact sur le facture légère des montées sur les marchés de l’électricité et du gaz. La batterie de mesures, approuvée en deux lots -en juin et septembre-, comprenait de fortes réductions des taxes appliquées à la facture d’électricité et de la partie fixe des tarifs jusqu’à la fin de l’année, comme le rapporte El Periódico de España.

Le gouvernement étudie la possibilité d’étendre la TVA, la taxe spéciale sur l’électricité et la taxe de 7 % sur la production d’électricité pendant une partie de 2022, et le ministère des Finances défend que les budgets de l’année prochaine contiennent un coussin de perception des impôts ça le rendrait faisable.

L’Exécutif propose cependant de démanteler l’autre grande branche des réductions extraordinaires approuvées pour arrêter la spirale des hausses de prix. Le ministère de la Transition écologique entend mettre mettre fin à la réduction drastique de 96% des charges réglementation qu’il a appliquée jusqu’à la fin de l’année, comme en témoigne le projet d’arrêté ministériel sur les charges du système électrique pour 2022 que le département a soumis à consultation publique.

Les charges régulées de la recette (entre 9 000 et 10 000 millions d’euros chaque année) servent à payer les primes pour les énergies renouvelables, les surcoûts des territoires extra-péninsulaires ou le paiement de la dette du système électrique, entre autres aspects, et le gouvernement les a réduits de manière extraordinaire entre septembre et le 31 décembre pour arrêter le coup porté aux foyers et aux entreprises par la hausse de l’électricité.

La proposition du gouvernement pour 2022 supprime cette réduction extraordinaire, de sorte qu’à partir de janvier les charges seraient appliquées normalement. Cependant, si nécessaire si les marchés restent incontrôlables, la Transition Écologique pourrait appliquer une nouvelle modification exceptionnelle des charges et appliquer une autre réduction temporaire pour atténuer l’impact sur la facture d’électricité.

Va monter en janvier

La proposition du ministère commandée par Teresa Ribera pour l’ensemble de 2022 impliquera donc une augmentation par rapport aux charges que les consommateurs espagnols paient actuellement -grâce à la réduction extraordinaire- et qui sont appliquées jusqu’à la fin de l’année. Aura de fortes augmentations dans tous les segments tarifs, pour toutes les périodes et tant dans les charges qui s’appliquent au terme de puissance que celle appliquée à l’énergie consommée par rapport à celles qui sont actuellement payées. À certaines périodes, l’augmentation revient même à multiplier les quantités par kilowattheure (kWh) par 17.

Cependant, le Gouvernement souligne que sa proposition de postes pour l’année prochaine représente une réduction par rapport à la moyenne des postes pour l’ensemble de 2021 (incluant les huit mois et demi de charges normales et les trois mois et demi de réduction extraordinaire) . Selon le ministère de la Transition écologique Cette réduction varie entre 33 % et 28 % selon les segments tarifaires Elle s’applique à différents types de clients, des ménages à la grande industrie.

Comme indiqué dans le document soumis à consultation publique par l’Exécutif, la réduction des charges pour 2022 sera possible fondamentalement grâce aux nouveaux revenus que le système électrique percevra grâce à deux lois qui sont actuellement en cours de traitement devant les Tribunaux et qui sont devraient entrer en vigueur au second semestre de l’année prochaine.

D’une part, le Gouvernement entend lancer le Fonds National pour la Durabilité du Système Électrique (FNSSE), avec lequel une partie des coûts sera partagée pour payer la rémunération des énergies renouvelables régulées entre toutes les sources d’énergie, donc quelle part de le coût est prélevé sur la facture d’électricité pour être facturé aux compagnies pétrolières ou gazières, par exemple. La FNSS supposera une injection nette supplémentaire au revenu du système électrique de 663 millions, que déjà ne devra pas être débité de la facture.

En revanche, la facture de la nouvelle rémunération du CO2 non émis sur le marché de l’électricité est également en cours de traitement, ce qui entraînera un impact positif net de 483 millions d’euros sur les revenus du système. Au total, 1 140 millions supplémentaires qui ne sont plus imputés sur la facture et qui permettent de réduire en partie les charges.

Coupures à l’électricité

Le plan choc du gouvernement, en plus des réductions d’impôts et de frais, comportait également une un milliardaire réduit ses revenus d’électricité qui a justement servi à combler le trou dans les factures du système électrique qui a causé les autres mesures.

Après une collision frontale avec les grandes compagnies d’électricité, le gouvernement a reformulé la réglementation pour exclure des coupes les entreprises qui démontraient qu’elles ne bénéficiaient pas de la spirale haussière du marché de l’électricité et ne la transféraient pas dans leurs tarifs. Une réforme de la réforme qui a fini par minimiser les coupes prévues et que les grandes entreprises prédisent que pour elles cela aurait finalement un impact proche de zéro.

Dans la prévision de revenus et de charges du système électrique sur laquelle se fonde le projet d’arrêté de redevances pour 2022, le Gouvernement a préféré ne retenir aucun produit de cette baisse de revenus aux entreprises d’électricité. « Il a été jugé pertinent de ne considérer aucun revenu du fait de l’application du principe de prudence comptable & rdquor ;, explique le ministère », puisque les règlements issus de cet instrument réglementaire sont (& mldr;) provisoires et sont également en attente de validation par la Commission Nationale Marchés et Concurrence (CNMC) & rdquor ;.

La lumière, au maximum

La lumière continue de monter et le prix de ce mardi est à peine resté à quelques centimes d’atteindre le sommet de tous les temps. Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros sera de 287,78 euros par mégawattheure (MWh) ce mardi, à seulement 75 centimes du dépassement du record historique de 288,53 euros enregistré le 7 octobre.

Le prix maximum de l’électricité pour ce mardi sera entre 20h et 21h, avec 320 euros/MWh, tandis que le prix minimum sera de 250 euros entre 4h et 5h, selon les données publié par l’Opérateur du marché ibérique de l’énergie (OMIE). Los precios del mercado mayorista repercuten directamente en la tarifa regulada -el denominado PVPC-, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para parte de los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

La hausse des prix sur le marché de l’électricité ces derniers mois est principalement due aux prix élevés du gaz sur les marchés et aux droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), qui ont de nouveau atteint des records ces derniers jours.