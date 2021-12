L’exécutif d’Activision Blizzard envoie un e-mail aux employés décourageant une éventuelle syndicalisation

Les employés d’Activision Blizzard ont récemment reçu un e-mail indiquant que l’amélioration de la culture d’entreprise devait être réalisée au sein de l’entreprise, et non par le biais d’une organisation syndicale.

Un rapport du Washington Post indique que l’e-mail à l’échelle de l’entreprise a été envoyé aux employés d’Activision Blizzard par le directeur administratif Brian Bulatao.

L’e-mail fait suite à des employés qui envisagent de former un syndicat et à qui le syndicat des médias Communications Workers of America (CWA) a demandé de signer des cartes syndicales – ce qui pourrait amener les employés à voter pour se syndiquer. L’e-mail intervient également après la création d’un fonds de grève sur GoFundMe pour les travailleurs d’Activision Blizzard qui ont manifesté pour protester contre les récents licenciements chez Raven Software qui ont touché 60 employés.

Dans l’e-mail, Bulatao déclare qu’il pourrait y avoir des « conséquences » à signer avec le syndicat, et que « le dialogue entre les dirigeants et les employés » est la « meilleure voie ».

« Nous vous demandons seulement de prendre le temps de considérer les conséquences de votre signature sur le document juridique contraignant qui vous est présenté par le CWA », a déclaré Bulatao. « La meilleure façon d’atteindre nos aspirations culturelles en milieu de travail passe par un dialogue actif et transparent entre les dirigeants et les employés sur lequel nous pouvons agir rapidement.

« C’est la meilleure solution que de simplement signer un formulaire électronique qui vous est offert par CWA ou d’attendre le résultat d’un processus de négociation légalement mandaté et réglementé dans le futur. »

S’adressant au Washington Post, Risa L. Lieberwitz de l’Université Cornell, professeure de droit du travail et de l’emploi, a déclaré que l’e-mail « joue près de la ligne de l’illégalité » en laissant entendre que les « progrès promis » de l’entreprise dans les conditions de travail sont « liés à l’entreprise être non syndiqué.

Lieberwitz déclare également que l’e-mail « présente un message antisyndical intransigeant pour faire pression sur les employés contre le soutien à la syndicalisation ».

Les choses vont mal chez Activision Blizzard depuis qu’un procès en juillet par le California Department of Fair Employment and Housing a été intenté contre elle pour des allégations de discrimination et de harcèlement sexuel.

Et les choses ne semblent pas empirer pour l’entreprise alors que six trésoriers d’État américains font pression sur elle pour qu’elle réponde à son scandale de harcèlement sexuel via une réunion avec les membres du conseil d’administration d’ici le 20 décembre. Ils ont menacé de poursuites contre l’entreprise si elle ne respectait pas leurs demandes.