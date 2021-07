L’exécutif d’AEW, Cody Rhodes, a déclaré que la légende de la WWE Triple H était son lutteur préféré et a été un modèle

De nombreux fans pensent qu’il existe une haine profonde entre AEW et la WWE, certainement à cause des deux sociétés qui se sont tiré dessus à plusieurs reprises pendant la guerre du mercredi soir.

Mais, ce n’est pas aussi noir et blanc que ça. En fait, le vice-président exécutif d’AEW, Cody Rhodes, a déclaré à Inside The Ropes que Triple H était son lutteur préféré et un modèle pour lui pour la façon dont il lutterait et travaillerait au bureau.

Rhodes a tout révélé sur ses sentiments envers Triple H

“Donc, je ne sais pas si je devrais partager cela, mais, à un moment donné, ça va sortir de ma poitrine: Triple H est probablement mon lutteur préféré et était un modèle”, a révélé Rhodes.

“Je n’ai regardé que de loin, mais il m’a beaucoup rappelé mon père dans le sens où je l’ai regardé faire tout le travail, être ce cadre, puis sortir – et il n’était qu’à temps partiel pour la plupart autre que lorsque j’ai commencé et que j’ai eu cette course avec lui, Teddy et Shawn.

“Il était vraiment un modèle en termes de ‘OK, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire les deux, mais vous devez être vraiment discipliné. Vous devez le prendre très au sérieux.

“Et cela ne vous fait pas beaucoup d’amis quand vous êtes l’Hermione Granger de l’entreprise, et vous le prenez tellement au sérieux et n’êtes qu’un petit rat de bibliothèque.”

Triple H et Rhodes ont beaucoup travaillé ensemble à la WWE vers 2009

De nombreux fans seront surpris par l’admission du tout premier champion TNT en raison de la rupture symbolique du trône lors du tout premier événement d’AEW, Double or Nothing. Cependant, c’était une déclaration pour AEW par opposition à un message à Triple H personnellement.

“Je pense que je voulais faire une déclaration sur ce que nous faisions, et je pense que ce que nous avons fait était clairement la plus grande déclaration que nous puissions faire”, se souvient Rhodes. « Après, vous savez, je deviens très long.

« Parfois, je dis la mauvaise chose et, dans ce rôle de cadre, j’ai mis mon pied dans la bouche tellement de fois, alors que quand j’étais un talent, je pouvais m’en tirer. Les talents peuvent mentir. Les talents peuvent exagérer. Lorsque vous êtes un type de gestion, vous êtes tenu responsable, ce qui est une leçon à apprendre pour moi.

«Mais, oui, je voulais être clair sur ce que nous faisions. Vous avez mentionné les allers-retours — cela fait partie de ce que nous faisons. Trash talk fait partie de ce que nous faisons, mais aussi quand ils nous ont contre-programmés sans autre raison que de diviser notre public, je ne voulais pas rencontrer ça de façon lâche.

AEW et NXT entreraient en guerre le mercredi soir

«Je voulais dire sans ambages:« OK, eh bien, super. Notre spectacle va encore être meilleur et aussi fou soit-il, nous allons gagner. Donc, si vous voulez avoir ce moment dans le temps les mercredis soirs où nous mettons tous les yeux sur la lutte, nous allons gagner.

« Je ne veux pas me battre avec l’idée que nous allons perdre. Je suis face à face dans l’entreprise sur tellement de choses, alors je voulais y aller et leur faire savoir que je suis prêt à me battre.

«Je suis prêt à briser ouvertement ce symbole emblématique, et ce qu’il représentait et représente pour certains fans. Ouais, il y a tellement de choses à ce moment. C’est peut-être mon moment préféré.

“Donc, je ne regretterai jamais ce moment parce que quand je me suis retourné pour remonter la rampe, tout le monde dans le bâtiment savait ce que nous allions faire et tout le monde voulait que nous le fassions, et nous l’avons fait, et nous voulions faire une déclaration. C’était donc une déclaration.

AEW est en feu ces derniers temps et attire régulièrement plus d’un million de téléspectateurs.

Avec les rumeurs de signatures de CM Punk et Daniel Bryan qui se profilent, la société continue de monter en flèche.