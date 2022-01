L’exécutif d’Android réprimande le verrouillage d’iMessage avec le push RCS

Hiroshi Lockheimer supervise tous les systèmes d’exploitation de Google en tant que vice-président principal des plates-formes et des écosystèmes. Ces dernières années, il a vivement critiqué le fait qu’Apple ne prenne pas en charge la norme RCS pour rendre la messagerie iOS plus interopérable avec Android, et la dernière salve sur iMessage est la plus dure à ce jour.

Le chef d’Android et partisan de RCS a tweeté ce matin un article du Wall Street Journal sur la domination d’iMessage parmi une « armée d’interpolations texto ». Lockheimer a dit :

Le verrouillage iMessage d’Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits est fallacieux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour y remédier.

Par « documenté », il fait probablement référence à la façon dont il est apparu que Phil Schiller d’Apple en 2016 a exprimé que « le déplacement d’iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider », tandis que le chef du logiciel Craig Federighi a également déclaré que « iMessage sur Android serait simplement servir à enlever [an] obstacle aux familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android. Les deux commentaires ont été révélés dans le cadre du procès Apple et Epic.

Lockheimer pense que la décision d’Apple de ne pas prendre en charge la norme Rich Communication Services vise à protéger l’effet de verrouillage du fournisseur d’iMessage. RCS moderniserait les SMS/MMS avec des fonctionnalités de type iMessage, notamment des indicateurs de saisie avec accusés de lecture, des photos de meilleure qualité, l’envoi de données Wi-Fi/mobiles et la messagerie professionnelle.

iMessage ne devrait pas bénéficier de l’intimidation. Le texto doit nous rapprocher, et la solution existe. Réglons cela comme une seule industrie. https://t.co/18k8RNGQw4 – Android (@Android) 8 janvier 2022

Avec ce support présent, l’exécutif de Google insinue qu’il y aurait moins de pression pour obtenir un iPhone car la messagerie d’un utilisateur Android, ou vice versa, serait une expérience beaucoup plus moderne et comparable.

Divers dirigeants de Google ont encouragé Apple à adopter RCS au cours de la dernière année et ont fait valoir les ramifications de sécurité d’iOS ne le faisant pas, mais les commentaires d’aujourd’hui sont les mots les plus durs à ce jour. La citation RT a été retweetée par d’autres Googleurs ce matin et le compte Twitter d’Android.

💚 Les discussions de groupe n’ont pas besoin d’être interrompues de cette façon. Il existe une solution vraiment claire. Voici une invitation ouverte aux personnes qui peuvent y remédier : nous sommes là pour vous aider. https://t.co/4P6xfsQyT0 – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 7 octobre 2021

