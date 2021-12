L’exécutif d’Apple approfondit le service Apple Business Essentials dans une nouvelle interview en podcast

Le mois dernier, Apple a présenté Apple Business Essentials, une nouvelle offre commerciale qui combine la gestion des appareils, le stockage dans le cloud, les réparations et plus encore dans un seul prix mensuel. Suite à cette introduction, Jeremy Butcher d’Apple a rejoint le podcast Mac Power Users de Relay FM cette semaine pour parler plus en profondeur du nouveau programme.

Comme nous l’avons détaillé le mois dernier, Apple Business Essentials est une nouvelle offre d’entreprise d’Apple qui combine la gestion des appareils, une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour l’informatique et les utilisateurs finaux, un stockage iCloud professionnel et une option de réparation sur site pour les entreprises jusqu’à 500 employés. .

Butcher est responsable du marketing des produits d’entreprise et d’éducation chez Apple, après avoir passé plus de 16 ans dans l’entreprise. Dans l’interview sur Mac Power Users, Butcher a donné plus de détails sur les raisons pour lesquelles Apple a décidé de s’aventurer dans cette catégorie de produits d’entreprise et quel est le public cible :

« La cible, ce sont les petites entreprises. Nous pensons que jusqu’à 500 employés est une bonne solution pour les types de fonctionnalités que nous avons créées. Mais vraiment, il n’y a pas de minimum bas de gamme. Si vous êtes une très petite entreprise, nous pensons avoir créé un produit très facile à utiliser qui peut également vous aider avec ces choses. Et c’est en quelque sorte la continuation de nombreuses années de choses différentes que nous faisons pour les affaires. Mais c’est absolument le plus grand pas que nous ayons fait.

L’interview complète vaut la peine d’être écoutée et vous pouvez trouver les utilisateurs de Mac Power sur le site Web de Relay FM ici.

