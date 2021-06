L’exécutif d’Apple approfondit les raccourcis pour Mac dans l’interview du podcast ‘Mac Power Users’

Apple a présenté cette semaine macOS Monterey à la WWDC, et il apporte une variété de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de Mac. L’un des changements les plus attendus est que l’application d’automatisation des raccourcis est désormais disponible sur Mac. Dans une nouvelle interview sur le podcast Mac Power Users de Relay FM, Vivek Bhardwaj d’Apple a parlé plus en détail des raccourcis sur le Mac et de la façon dont il s’intègre à d’autres outils d’automatisation Mac comme Automator.

Dans l’interview, Bhardwaj, qui travaille dans le marketing produit pour iOS, iPadOS et macOS chez Apple, a expliqué pourquoi cela marquait l’année où Apple a décidé d’apporter officiellement des raccourcis au Mac :

« Nous travaillons dans ce sens depuis un certain temps. Lorsque nous avons lancé Shortcuts pour la première fois, l’apporter sur iPhone et iPad était puissant, c’était une excellente occasion pour nous tous d’obtenir d’excellents commentaires. Ce sont des appareils que vous emportez partout avec vous et l’automatisation sur ces plates-formes n’existait pas vraiment avant les raccourcis. C’était donc une excellente occasion de le tester, de le sortir et de travailler en étroite collaboration avec l’écosystème des développeurs, de les enthousiasmer pour tous les différents raccourcis qu’ils peuvent créer. Et puis apportez-le vraiment à la maison sur le Mac. Je pense que nous avons beaucoup appris, nous avons pris beaucoup de retours, et nous construisons maintenant sur cette base vraiment très solide. Nous pensons donc que c’est le bon moment pour vraiment apporter des raccourcis au Mac.

L’un des points forts de Raccourcis sur Mac est l’intégration profonde des fonctionnalités de l’application avec le reste de l’expérience macOS. C’est quelque chose qu’Apple s’est fixé d’accomplir dès le début, explique Bhardwaj dans l’interview :

« C’est l’une de ces choses auxquelles chez Apple nous accordons beaucoup d’attention, ce genre d’intégration profonde. Nous ne construisons pas seulement une application pour le bien du Mac. Il s’agit de l’intégrer profondément dans l’OS. Certains de mes favoris apparaissent en fait dans le Finder en fonction des fichiers et des éléments que vous consultez. C’est tellement un truc Mac, et on se sent tellement à la maison. Idem avec la barre de menu. Je pense que l’intégration profonde était vraiment quelque chose que nous savions être une expérience vraiment convaincante pour les utilisateurs. Je pense que c’est aussi l’une de ces choses qui aide à construire la familiarité.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview sur Mac Power Users, disponible sur le site Web de Relay FM ici. L’interview comprend une tonne de détails sur la façon dont Shortcuts s’intégrera à Automator, plus de détails sur la “transition pluriannuelle” vers Shortcuts sur Mac, et plus encore.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :