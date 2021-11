L’exécutif d’Apple continue de plaider en faveur des communautés «les plus vulnérables» dans une nouvelle interview

La dirigeante d’Apple, Lisa Jackson, est bien connue de la communauté Apple pour deux raisons : annoncer la fin des EarPods et de la brique d’alimentation des boîtiers iPhone et plaider pour un monde meilleur, lutter contre le changement climatique et autonomiser les communautés qui ont le plus besoin d’aide.

Maintenant, dans une nouvelle interview, l’exécutif déclare que « vous ne pouvez plus séparer la justice de la santé environnementale et de la protection de l’environnement ».

L’interview a été publiée aujourd’hui par MarketWatch et intervient un mois après qu’Apple a rejoint la « First Movers Coalition » dans son objectif de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030, qu’elle a encore une fois doublée de la nécessité pour Apple de devenir une entreprise neutre en carbone. entreprise:

Pour Apple, nous avons réalisé depuis plus d’une décennie que nous devrions investir dans l’énergie propre. Nous avions une empreinte carbone complète [goal], que nous avons modifié au fil des ans pour le rendre plus précis, et nous avons fait preuve de transparence dans nos rapports à ce sujet. C’était vraiment important pour nous d’annoncer l’année dernière un objectif sur 10 ans d’être neutre en carbone pour tous nos fournisseurs et pour nos clients. Nous mettons ces appareils dans le monde, nous savons donc que nous avons la responsabilité d’aider à nettoyer les réseaux dans le monde entier. Le secteur de la technologie a [been] et continuera d’être un avantage incroyable pour les gens, mais il doit y avoir une intentionnalité pour s’assurer que cela se produise.

Pour Lisa Jackson, en rendant les énergies renouvelables plus accessibles, cela contribue à créer des emplois dans toutes les communautés du monde :

Si nous voulons bâtir une économie autour de l’énergie propre et de l’efficacité énergétique, ce sont tous des emplois que nous aimerions voir disponibles pour les collectivités qui en ont besoin. Nous ne voulons pas que l’énergie propre soit réservée aux grandes entreprises ; nous voulons que ce soit aussi pour les collectivités. Une autre chose à retenir est qu’à mesure que le déploiement se multiplie, les énergies renouvelables sont moins chères que les sources d’énergie conventionnelles.

Dans l’interview, la dirigeante d’Apple mentionne également sa passion pour la protection de la planète depuis son enfance :

Les jeunes ressentent ce lien avec l’avenir. C’est notre avenir, c’est leur avenir. Certains appellent cela l’idéalisme. Ce qui m’inspire maintenant, c’est la façon dont cet idéalisme se transfère chez les jeunes adultes. J’ai grandi dans une belle ville et j’ai été inspiré par le lien incroyablement étroit entre la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la terre et la santé. J’ai réalisé que parfois les gens sont les premières victimes du progrès – ces communautés peuvent être pauvres et des communautés de couleur. Je pense qu’il est de notre responsabilité en tant qu’êtres humains de veiller à ce que notre progrès et notre économie ne se fassent pas au détriment de la santé ou de la vie des autres.

En outre, il est important de noter qu’Apple a annoncé le mois dernier 10 initiatives pour aider les communautés du monde entier à s’appuyer sur une énergie propre et à autonomiser ces communautés.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici.

