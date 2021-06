L’exécutif d’Apple dit que les personnes qui veulent cette fonctionnalité controversée devraient cesser d’utiliser des iPhones – .

À la suite du procès Epic Games contre Apple, sans parler des efforts politiques en cours pour diminuer le pouvoir exercé par les grandes entreprises technologiques, plusieurs des pratiques commerciales fondamentales d’Apple sont actuellement soumises à de lourdes attaques. À titre d’exemple, un nouveau projet de loi récemment présenté devant le Congrès interdirait à Apple d’exploiter une plate-forme pour des tiers tout en proposant simultanément des applications concurrentes. Dans un tel scénario, Apple ne serait pas autorisé à proposer des applications comme Apple Music.

Une autre pratique commerciale d’Apple attaquée se concentre sur la façon dont l’entreprise gère son App Store à succès. Dans l’état actuel des choses, chaque application iOS doit être approuvée par Apple et ne peut être téléchargée que depuis l’App Store lui-même. De plus, tous les paiements et achats intégrés – à quelques exceptions près – doivent être acheminés via Apple. Cette pratique a été remise en cause lors du récent procès antitrust de l’entreprise avec Epic Games. Comme vous vous en souvenez, Epic a fait valoir, entre autres, qu’Apple devait donner aux utilisateurs la possibilité d’installer directement des applications tierces sur leurs appareils iOS.

Selon Epic, le problème se résume à une saine concurrence et à un trop grand pouvoir d’Apple. Apple, quant à lui, soutient avec véhémence que permettre aux utilisateurs de charger des applications aurait un impact négatif sur la sécurité, la confidentialité et l’expérience utilisateur dans son ensemble.

Abordant ce même sujet, FastCompany a récemment interviewé Erik Neuenschwander, responsable de la confidentialité des utilisateurs d’Apple, pour entendre ses réflexions sur la question.

“Dans ce cas, le chargement latéral élimine en fait le choix”, explique Neuenschwander. « Les utilisateurs qui souhaitent accéder directement aux applications sans aucun type de révision bénéficient aujourd’hui d’une mise à l’écart sur d’autres plateformes. La plate-forme iOS est celle où les utilisateurs comprennent qu’ils ne peuvent pas être trompés ou dupés dans une ruelle sombre ou une route secondaire où ils vont se retrouver avec une application chargée de côté, même s’ils n’avaient pas l’intention de le faire.

Neuenschwander soulève un bon point qui est souvent négligé par ceux qui sont si prompts à attaquer aveuglément le modèle économique d’Apple. La part d’Apple sur le marché des smartphones aux États-Unis est inférieure à 60 % et l’entreprise n’a en aucun cas une position dominante sur le marché qui pourrait être interprétée comme un monopole. La plate-forme Android de Google a longtemps été une alternative solide à iOS, et de nombreuses personnes préfèrent en fait l’expérience utilisateur d’Android.

Neuenschwander ajoute également que si le chargement latéral sur iOS était autorisé, les mauvais acteurs intensifieraient leurs efforts pour inciter les utilisateurs peu méfiants à télécharger des logiciels malveillants.

« Même les utilisateurs qui ont l’intention – ils ont consciemment pensé qu’ils allaient uniquement télécharger des applications depuis l’App Store – eh bien, les attaquants le savent, ils vont donc essayer de convaincre cet utilisateur qu’ils téléchargent une application. de l’App Store même lorsque cela ne se produit pas », a déclaré Neuenschwander.

Incidemment, Apple a publié cette semaine un livre blanc détaillant l’importance des propres protections de l’App Store de l’entreprise, y compris certains des pires scénarios qui pourraient se produire si le chargement latéral était autorisé :

Lorsque John et Emma sont au parc, John voit une publicité pour une application de filtre selfie d’un développeur d’applications bien connu qui semble être amusant à utiliser avec Emma. L’annonce l’emmène sur une page à télécharger

l’application qui ressemble à la page du développeur de l’application sur l’App Store, donc John pense qu’il est protégé et ne se rend pas compte qu’il télécharge en fait une version copiée de l’application à partir d’un magasin d’applications tiers. Parce que John pense que l’application de filtrage provient d’un développeur de confiance bien connu, il lui accorde la permission d’accéder à ses photos. Une fois que l’application commence à fonctionner, cependant, il se rend compte qu’il a fait une erreur – l’application menace de supprimer toutes les photos de son appareil photo à moins qu’il n’entre ses informations de carte de crédit et ne paie une rançon. Les protections de l’iPhone sur l’appareil permettent à John de contrôler quelles applications sont autorisées à accéder à ses photos, mais dans ce cas, l’application téléchargée latéralement l’a incité à autoriser l’accès à ses photos en se faisant passer pour une application de filtre selfie.

Le directeur d’Apple Craig Federighi, quant à lui, a récemment déclaré que la possibilité de télécharger des applications était risquée car “aucun examen de la politique humaine ne pouvait être appliqué car les logiciels pouvaient être téléchargés directement”.

