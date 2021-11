L’exécutif d’Apple explique la création de sa campagne Shot on iPhone

L’une des campagnes les plus importantes pour l’iPhone est « Shot on iPhone ». Cela a commencé en 2014, et dans une nouvelle interview avec Adweek, le vice-président d’Apple, Tor Myhren, a expliqué comment l’entreprise l’a créé.

Envisagé dès le départ pour un placement en extérieur, « Shot on iPhone » était « une idée ridiculement simple », a déclaré Myhren, « basée sur le comportement que nous observions avec les gens qui publiaient leurs photos et les hachaient de différentes manières ».

Apple a non seulement créé le moyen officiel de partager des photos prises avec un iPhone, mais l’exécutif a également expliqué pourquoi le placement en extérieur est si important pour l’entreprise :

« Nous aimons absolument le plein air », a déclaré Myhren. « Il brise toutes les règles de la culture numérique rapide, temporaire et fracturée d’aujourd’hui. C’est statique, ça ne bouge pas, c’est singulier – toutes les choses que la plupart du marketing de nos jours ne sont pas.

Bien que la campagne Shot on iPhone ait commencé comme une «idée ridiculement simple», elle est également devenue l’une des campagnes les plus reconnaissables et les plus importantes d’Apple. La société a créé du contenu, commandé des artistes et des photographes, sélectionné des photos d’utilisateurs et s’est également associée aux célébrités Selena Gomez et Lady Gaga pour créer des clips vidéo.

Adweek réitère également que le Shot on iPhone a connu un tel succès qu’il s’est étendu à « la vidéo numérique, les spots télévisés et les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram Stories ».

« Quand vous avez une plate-forme aussi riche », a déclaré Myhren, « c’est sans limites où elle peut aller. »

Pour en savoir plus sur l’entretien, cliquez ici. Vous pouvez trouver ci-dessous certains des contenus les plus importants de Shot on iPhone d’Apple au cours de ces années :

