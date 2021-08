L’exécutif d’Apple parle du programme Entrepreneur Camp, du besoin de plus de femmes et de développeurs noirs

La directrice principale du marketing mondial des développeurs d’Apple, Esther Hare, parle du programme Apple Entrepreneur Camp dans une nouvelle interview et du besoin de plus de femmes et de développeurs noirs dans la communauté. Dans une interview au journal brésilien O GLOBO, Hare défend que « le codage doit être accessible à tous ». Le programme Apple Entrepreneur Camp existe depuis quelques années et soutient les opportunités éducatives pour les étudiants noirs, les personnes de couleur et les femmes.

Selon Apple, Apple Entrepreneur Camp soutient les fondateurs et développeurs sous-représentés « alors qu’ils créent la prochaine génération d’applications de pointe et aident à former un réseau mondial qui encourage le pipeline et la longévité de ces entrepreneurs en technologie ».

Dans cette interview, Esther Hare explique comment la pandémie a changé la façon dont les développeurs créent de nouvelles applications et approfondit également certaines informations brésiliennes :

Au cours de la dernière année, au Brésil, nous avons vu des initiatives de jeux de coronavirus sur les habitudes de santé et le lavage des mains pour faire face à cette maladie. Maintenant, il y a beaucoup d’initiatives sur la santé mentale, l’environnement, la chaleur de la planète et le gaspillage alimentaire. Je pense que les développeurs réfléchissent à la façon dont leur entreprise créera un bon impact sur leurs familles et leurs communautés.

À propos des conséquences pour les femmes de la pandémie, Hare souligne qu’elle a vu “de nombreuses femmes ont commencé à se concentrer sur ce qu’elles veulent vraiment et se concentrent maintenant sur le travail à distance”.

« Nous avons un programme appelé Apple Entrepreneur Camp », dans lequel nous démarrons des entreprises spécifiquement fondées et dirigées par des femmes. Notre objectif est de surmonter les problèmes systémiques dans le domaine de la technologie, de l’apprentissage du codage au début de la création d’une entreprise et de ses fondations. Les femmes rencontrent des obstacles à différents niveaux, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour elles.

Le directeur principal d’Apple pense que les camps d’entrepreneurs Apple sont essentiels pour que les femmes et les Noirs rejoignent la communauté des développeurs. « Ils apportent d’autres réalités, exprimant leurs communautés. Nous voulons créer des applications pour tout le monde, nous devons donc nous assurer que tout le monde est capable de créer une application. Nous devons nous assurer que le codage est accessible à tous. »

Hare souligne que pour offrir ces opportunités à plus de personnes, ils s’appuient sur l’Apple Developer Academy, qui compte plus de huit centres au Brésil. Il y a quelques mois, Apple a également annoncé l’extension du programme Apple Developer Academy à d’autres pays.

Il est important que les filles commencent à coder plus tôt. Un autre facteur clé est le type de matières que les académies et les collèges proposent. Il n’y a que des matières attribuées aux garçons donc il faut penser à tout le cycle scolaire. Lorsque les femmes surmontent la barrière de l’apprentissage, elles ont besoin de fonds pour démarrer leur entreprise. Les femmes ont moins de 3% de tous les financements en capital-risque. Et beaucoup pensent qu’ils ne sont pas assez bons. C’est un peu dévastateur parce que nous devons vraiment continuer à bâtir cette confiance. C’est pourquoi les programmes axés sur les femmes sont si importants.

Apple est l’une des entreprises technologiques qui prône l’équité et une plus grande diversité depuis un certain temps. L’année dernière, Apple a envoyé des millions de dollars pour créer plus d’académies et de centres éducatifs pour les femmes et les Noirs.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :