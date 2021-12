L’exécutif de Lenovo confirme que le Motorola Razr 3 pliable arrive

TL;DR

Un dirigeant de Lenovo a confirmé qu’un Motorola Razr de troisième génération est en préparation. Le Motorola Razr 3 devrait avoir une puissance améliorée et plus encore.

Le Motorola Razr faisait partie de la première vague de téléphones pliables en 2019, étant le premier à offrir un facteur de forme à clapet semblable aux téléphones classiques Razr. Motorola suivrait avec le Razr 5G fin 2020, mais la gamme Galaxy Z Flip de Samsung avait alors volé son tonnerre.

Maintenant, le cadre de Lenovo, Chen Jin, a révélé sur Weibo qu’un Motorola Razr pliable de troisième génération est en préparation. Selon la traduction automatique, le nouveau téléphone pliable aura une puissance améliorée, une interface modifiée et une meilleure apparence. Il semble également que le téléphone pourrait d’abord être lancé en Chine. Découvrez la capture d’écran traduite par machine ci-dessous.

Motorola entrera dans un paysage de téléphone pliable plus compétitif avec son effort de troisième génération. D’une part, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung ne coûte que 999 $ et offre des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau, un écran plus résistant et une puissance phare. Huawei vient également d’annoncer sa poche P50 à environ 1 400 $, apportant une grande batterie pour un appareil photo pliable à clapet et une configuration de caméra originale.

Espérons que le Motorola Razr 3 (ou quel que soit le nom du pliable) a du silicium phare, une batterie beaucoup plus grosse que les appareils Razr précédents et un écran pliable plus résistant. Qu’aimeriez-vous voir du prochain Razr pliable ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Que voudriez-vous voir du Motorola Razr 3 ?

1 voix

Écran pliable plus résistant

100%

Puissance phare

0%

Prix ​​compétitif

0%

Résistance à l’eau

0%

Grands appareils photo

0%

Grosse batterie

0%

Autre (laisser un commentaire)

0%

