L’exécutif de Migos produit une série YouTube sur les diamants et la musique rap

Ice Cold, une docuserie YouTube sur le lien entre le hip-hop et les bijoux ostentatoires, a été créée le mois dernier et est disponible sur YouTube. La série de quatre épisodes présente des entrevues avec des artistes comme J. Balvin, petit bébé, Filles de la ville, Rick lisse, et beaucoup plus. Karam Gill a réalisé les quatre épisodes de Ice Cold: The Untold Story of Hip Hop Jewelry.

« J’étais accro aux bijoux. À un moment donné, je dépensais chaque centime en diamants », Lil Yachty admet dans la première bande-annonce de l’émission, qui a été diffusée exclusivement sur Rolling Stone. “Quand vous portez de gros diamants, c’est comme un gros” F__k you “à tout le monde.”

Migos servir de producteurs exécutifs sur les docuseries aux côtés du PDG de Quality Control Music Pierre “P” Thomas et et COO Kevin “Coach K.” Lee, qui dit en voix off dans la bande-annonce : « Le rêve américain n’a pas été conçu pour tout le monde. Pour certains d’entre nous, nous n’avons jamais eu le temps de créer de la richesse générationnelle. Le terrain de jeu n’a jamais été égal, alors lorsque vous êtes déjà en retard, vous allez créer vos propres symboles de réussite et vos propres façons de montrer que vous l’avez. Vos propres façons de ressentir le rêve américain, et c’est exactement ce que nous avons fait.

Le mois dernier, Migos a annoncé la programmation de leur toute première escapade de quatre jours à Las Vegas Culture III, 14-17 octobre. En partenariat avec le conservateur d’expérience Pollen Presents, Migos célèbre le troisième volet de sa célèbre série Culture avec un itinéraire riche en événements, notamment des fêtes au bord de la piscine et des prises de contrôle de clubs au Drai’s Beachclub & Nightclub et à la zone 15.

Migos a sélectionné certains des plus gros poids lourds de l’industrie pour les rejoindre à Vegas pour un programme chargé de concerts passionnants. Les invités incluent le rappeur et chanteur d’ATL Gunna, le chanteur acclamé, la personnalité en ligne et la star de Ice Cold Lil Yachty, la star de la vidéo “Bad and Boujee” et la star montante du hip-hop Rubi Rose, le hitmaker Kash Doll et le rappeur de Memphis Duke. Deuce qui est devenu bien connu pour son son crunk heavy.

Rendez-vous sur la page YouTube officielle de Migos pour regarder les quatre épisodes.