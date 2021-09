L’exécutif de Morgan Stanley compare la flexibilité de Bitcoin à celle de Kenny à South Park

25 sept. 2021 12:23 UTC

Dennis Lynch de Morgan Stanley Investment Management, dit que la résilience du bitcoin est comme Kenny de la célèbre série télévisée South Park. Dans presque chaque épisode, Kenny est décédé mais est toujours revenu, un peu comme le bitcoin rebondit à chaque fois une fois un marché baissier.

Dennis Lynch de Morgan Stanley a parlé de la résilience du bitcoin lors de la conférence annuelle d’investissement de Morningstar jeudi. Lynch dirige l’équipe internationale de Counterpoint chez Morgan Stanley Investment Management, la branche de gestion d’actifs de la banque. Il a rejoint Morgan Stanley en 1998 et possède 27 ans d’expertise en investissement. L’équipe internationale de Morgan Stanley Counterpoint « investit principalement dans des sociétés établies et émergentes à l’échelle mondiale », décrit le site Web de la société.

Lynch a comparé la capacité de la crypto-monnaie à se remettre des marchés baissiers et des ventes massives à Kenny, une personnalité de la célèbre série de dessins animés South Park, déclarant :

“J’aime mentionner que Bitcoin ressemble beaucoup à Kenny de South Park – il meurt à chaque épisode et est de retour.

L’émission South Park suit les histoires de 4 garçons : Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Broflovski et Kenny McCormick. Au cours des 5 premières saisons de la série, Kenny est décédé dans presque chaque épisode avant de revenir dans le suivant avec peu ou pas de justification définitive donnée.

L’exécutif de Morgan Stanley a déclaré que, comme Kenny de la franchise Comedy Central, le bitcoin ne cesse de revenir.

Selon “Bitcoin Obituaries” de 99 Bitcoin, BTC est décédé 430 fois, dont trente-sept fois jusqu’à présent cette année. À titre de comparaison, la crypto-monnaie à elle seule est morte 14 fois en 2020 et 41 fois en 2019.

Lynch a déclaré que le bitcoin “démontre certaines qualités” anti-fragiles “”, précisant:

«Cela fait partie du portefeuille d’une petite manière, c’est probablement une chose qui pourrait bien se passer une fois que le reste de nos portefeuilles échouera… dans 10 ans, compte tenu de la persistance de Bitcoin, vaut une petite spéculation.

L’exécutif a déclaré qu’il envisagerait le bitcoin “bénéficiant d’environnements totalement différents, que les individus l’examinent ou non comme un or numérique, ou que les individus commencent essentiellement à remettre en question la monnaie fiduciaire, compte tenu de toutes les contributions et donc de la politique là-bas”, citant la Fed ” ” politiques et donc l’environnement à taux bas.

Morgan Stanley a été l’une des principales banques à adopter le bitcoin. La société a créé des fonds bitcoin sur le marché pour les acheteurs en mars et des bitcoins supplémentaires à 12 modes d’investissement des fonds communs de placement le mois suivant. En outre, la banque d’investissement mondiale a récemment lancé une équipe d’analyse de crypto-monnaie zélée.

