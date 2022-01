L’exécutif de Roku, Scott Rosenberg, qui a aidé au lancement de la chaîne Roku, se retire

Scott Rosenberg, un cadre éminent de Roku qui a contribué au lancement de la chaîne Roku, se retire après près d’une décennie chez l’un des plus grands noms de la diffusion en continu du secteur.

Rosenberg est actuellement SVP et directeur général des activités de plate-forme chez Roku, un titre qu’il détient depuis 2017, selon un communiqué de presse. En plus de son rôle dans le développement de la chaîne Roku, qui abrite désormais la programmation originale de Roku, Rosenberg a créé et développé l’activité publicitaire du streamer, a confirmé la porte-parole de Roku, Sarah Novatt, à The Verge.

Selon la société, Rosenberg était un acteur clé de l’introduction en bourse de Roku en 2017. Les autres rôles de surveillance notables répertoriés sur LinkedIn de Rosenberg incluent les partenariats, les revenus, les produits, les analyses, les paiements et les opérations.

Dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, Roku a indiqué que le chiffre d’affaires de son activité Plateforme avait augmenté de 82 % en glissement annuel pour atteindre 583 millions de dollars. La société a indiqué à l’époque que le chiffre d’affaires net total avait augmenté de 51 % en glissement annuel pour atteindre 680 millions de dollars. La société a ajouté que The Roku Channel était l’une des cinq premières chaînes de la plate-forme en termes de portée de compte active. Roku a déclaré que les comptes actifs avaient atteint 56,4 millions, en hausse de 1,3 million par rapport au trimestre précédent.

Rosenberg a rapporté au patron de Roku, Anthony Wood, qui, dans un communiqué, a déclaré que même si Rosenberg «reste profondément investi dans le succès de l’entreprise, il est prêt pour son prochain défi professionnel et pense que c’est le bon moment pour qu’il fasse un changement. Je respecte et soutiens pleinement sa décision.

Rosenberg se retirera officiellement à un moment donné au printemps, a annoncé la société. Roku a déjà commencé le processus de recrutement.

« Travailler chez Roku ces neuf dernières années a été la période la plus gratifiante de ma carrière, sans une seconde près », a déclaré Rosenberg dans un communiqué. « Décider de partir a été difficile, mais rendu possible par ma croyance en l’incroyable force de travail de l’équipe Platform et de l’entreprise dans son ensemble. »