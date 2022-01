L’exécutif du comté démocrate évincé prévient que son parti risque un « bain de sang » en 2022, véhiculant une « faiblesse »

La dirigeante du comté démocrate de Nassau (NY), récemment évincée, Laura Curran a déclaré samedi à « Watters’ World » que son parti véhiculait une faiblesse et ferait face à un « bain de sang » à mi-parcours de 2022 s’il ne s’intensifie pas.

LAURA CURRAN: Malheureusement, mon parti, le Parti démocrate, ne fait que transmettre une faiblesse en ce moment. Cela ressemble presque à de la maltraitance des personnes âgées avec ce qui se passe avec le président Biden. Il a du mal à composer une phrase. Je pense que tout le monde devient nerveux en l’écoutant parler, il va tout gâcher. Ce dont nous avons toujours besoin, et surtout maintenant, c’est de quelqu’un qui respire la confiance et la compétence. Quelqu’un qui donne un ton rassurant. Et nous n’obtenons pas cela en haut en ce moment, et malheureusement, je pense que votre invité précédent, Karl Rove, a tout à fait raison. Je pense que ça va être un bain de sang pour les démocrates à mi-parcours.

En tant que démocrate, je pense qu’il est vraiment important d’avoir un système bipartite fort. Je pense que c’est bon pour la démocratie. Je ne pense pas que cela devrait être la règle du parti unique de toute façon, mais malheureusement, il semble que nous donnions aux républicains des munitions juste pour nous tirer dessus parce que nous respirons cette faiblesse. Les gens veulent être rassurés que le gouvernement est là pour eux, ne leur disant pas quoi faire, mais s’assurant que les routes sont en bon état, s’assurant que les égouts sont bien acheminés, s’assurant que la sécurité publique est là où elle devrait être. C’est ce que les gens attendent. Malheureusement, mon parti ne fournit pas cela en ce moment.

