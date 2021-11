L’exécutif du Trésor américain appelle à une réglementation sur la cryptographie | Invezz

L’adoption de la crypto-monnaie aux États-Unis atteint actuellement un niveau record en raison de la sensibilisation accrue des investisseurs. Cependant, l’adoption accrue des crypto-monnaies a également attiré l’attention des régulateurs qui souhaitent désormais apporter davantage de réglementations au secteur.

Le sous-secrétaire américain au Trésor, Wally Adeyemo, appelle à la clarté réglementaire sur les questions liées aux crypto-monnaies.

Besoin de réguler les stablecoins

Dans une interview avec CNBC, Adeyemo a également parlé du problème des pièces stables et de la manière dont elles représentent un risque pour la stabilité financière. Il a mentionné le récent groupe de travail dirigé par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen enquêtant sur les pièces stables et sur la manière dont ces actifs peuvent être réglementés.

Adeyemo a mentionné que les pièces stables représentaient non seulement un risque pour la stabilité financière, mais également un risque pour la sécurité nationale. Il a noté que si un ensemble de règles était appliqué à l’échelle mondiale pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, cela garantirait que les actifs cryptographiques en général sont inclus dans le même régime que les institutions financières traditionnelles.

Il a également noté que les innovations dans le secteur financier continueraient d’exister parce que le cadre réglementaire existant permettait aux innovations de se produire. Cependant, les régulateurs étaient toujours chargés de protéger la sécurité nationale pour garantir que, même si des innovations étaient en cours, les garanties nécessaires devaient encore être mises en place pour protéger les investisseurs.

Cadre réglementaire de la cryptographie aux États-Unis

Depuis que la Chine a interdit l’extraction et le commerce de crypto-monnaie, les États-Unis sont devenus une plaque tournante majeure pour elle. Actuellement, les États-Unis représentent le pourcentage le plus élevé de hashrate de minage de Bitcoin. De plus, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment approuvé plusieurs fonds négociés en bourse pour les contrats à terme sur Bitcoin.

Malgré les progrès, les États-Unis ont du mal à formuler un cadre réglementaire cryptographique fort et clair. Le Congrès américain a récemment adopté un projet de loi sur les infrastructures qui impose une taxe sur les sociétés de courtage en cryptographie et les autres parties opérant dans le secteur.

En termes de financement décentralisé, les États-Unis cherchent également à introduire des réglementations qui protégeront les investisseurs et garantiront que les entreprises opérant dans le secteur DeFi respectent leurs exigences réglementaires. Le chef de la SEC américaine, Gary Gensler, a insisté sur l’introduction de réglementations dans le secteur DeFi.

