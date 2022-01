L’exécutif fait confiance au manque d’alternative et à la crainte du droit de mener à bien la réforme du travail

01/06/2022

Le à 07h30 CET

Fernando Garea

Ce vendredi marque le deuxième anniversaire de l’investiture de Pedro Sánchez en tant que Premier ministre. Il a été élu à la tête d’une coalition entre le PSOE et United We Can et avec le votes en faveur de 167 députés. Deux ans plus tard, il n’y a aucune chance que cet Exécutif, pour lequel personne ne pariait un euro fin 2019, puisse être brisé ou que la fin de la législature puisse être précipitée avant la fin 2023.

Fondamentalement parce que le même ciment qui a conduit à cet accord est maintenu entre les différents groupes : l’absence d’alternative à ce gouvernement et la crainte de ceux qui composent cette majorité d’une hypothétique victoire électorale de PP et Vox avec des options pour gouverner.

Tel que publié ce jeudi par El Periódico de España, ce ciment a été renforcé même avec les résultats des enquêtes et a été utilisé avec insistance par le gouvernement depuis cet accord d’investiture dans ses négociations avec les partenaires parlementaires. D’abord pour votes clés comme celles des états d’alerte, entre autres, puis d’effectuer deux Budgets Généraux de l’Etat et maintenant dans la perspective du vote vital du décret qui contient les accord de contre-réforme du travail.

Différents membres du Gouvernement expliquent que les études qu’ils traitent montrent grande force de Vox, au point que si le PP a des options pour former un gouvernement de 176 sièges, ce serait grâce à la montée de l’extrême droite. Cette réalité virtuelle est un argument puissant de négociation avec les partenaires parlementaires.

Des sources gouvernementales prétendent être occupées à tisser cet accord pour validation, mais admettent qu’elles gardent la tranquillité de savoir que ni PNV, ni ERC, ni Más País, ni Bildu, ni Compromís ne vont finalement provoquer une défaite de l’exécutif qui, dans la pratique, affaiblirait considérablement l’avenir du législatif. Heureux et confiant quant aux conséquences qu’aurait cette défaite et cherchant une issue dans les évolutions réglementaires de l’accord ou dans des enjeux parallèles, sans toucher au texte du décret ni ouvrir le melon du traitement en projet de loi. Semblable à ce qui s’est passé avec les Budgets et le pacte avec ERC sur Netflix et la loi sur l’audiovisuel.

Un problème avec l’UE

Le vote est si vital et si transcendant que, précisément pour cette raison, il y a une certaine tranquillité dans le gouvernement. Une défaite dans la validation signifierait en premier lieu, selon l’Exécutif, un sérieux problème avec Bruxelles, car l’arrivée des fonds européens est conditionnée à une série de réformes dans lesquelles la réforme du travail occupe une place prépondérante.

L’Europe exige expressément que cette réforme être consensuel et aussi pacifique que possible. Ce n’est pas une recommandation, mais une conditionnalité de Bruxelles, peu importe à quel point le gouvernement essaie d’éviter publiquement ce terme. Il ne l’évite pas en privé et, en fait, les agents sociaux se souviennent d’une dispute entre le secrétaire général de l’UGT, Pepe Álvarez, et le ministre des Finances, María Jesús Montero, lors d’une réunion à Moncloa, car ce dernier a ardemment défendu que la réforme du travail était une condition inexcusable de l’arrivée des fonds.

En fait, la liste des conditionnalités comprend un mécanisme par lequel d’autres États européens peuvent demander l’arrêt de la livraison des fonds si les réformes ne sont pas faites. Bien sûr, affecterait la reprise économique sur laquelle Sánchez fonde ses options électorales pour 2024 contre les droits.

C’est pourquoi le Gouvernement suppose que les deux légitimités seront enfin conciliées : celle de l’accord social du Gouvernement avec le patronat et les syndicats et celle de la majorité parlementaire qui doit valider le décret. L’inverse, expliquent-ils, conduirait à un horizon impensable dans lequel, par exemple, les projets commerciaux seraient paralysés, les comptes seraient déséquilibrés et le Gouvernement serait extrêmement affaibli.

Peur d’un exécutif formé par PP et Vox

Cette forme de négociation fondée sur la mise en évidence de l’absence d’alternatives a longtemps irrité les partenaires parlementaires, même s’ils finissent eux-mêmes par admettre que, d’une certaine manière, sont kidnappés par le gouvernement. Que s’ils laissent tomber l’exécutif, il est très probable qu’il y aura un gouvernement PP soutenu par l’extrême droite.

Et malgré l’irritation des partis qui votent habituellement avec le gouvernement, le signification du vote C’est le grand atout du Gouvernement et l’explication de sa relative tranquillité. Les partenaires parlementaires du gouvernement se plaignent souvent que la Moncloa ne s’adresse à eux qu’à la dernière minute, lorsqu’elle a besoin de leurs votes, sans les en informer au préalable, faisant comme si elle disposait de la majorité absolue et n’avait pas besoin d’avoir des majorités complètes avec plus de cinq partis et avec la confiance qu’aucune alternative.

Lorsque le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, a assuré mardi à la Radio nationale que celui qui voterait contre l’accord sur la réforme du travail devra expliquer pourquoi il le fait, il ne faisait pas seulement référence aux conséquences directes. Non seulement il leur a demandé d’expliquer pourquoi un accord avec les syndicats et les hommes d’affaires serait refusé, mais il leur a également demandé d’expliquer qu’ils ébranleraient un gouvernement pour lequel il n’y a d’autre alternative que la droite et l’extrême droite. C’est l’atout que le gouvernement admet.

Une défaite du Gouvernement remettrait également en cause l’un des principaux atouts des deux années de législature : paix sociale. Des sources exécutives expliquent que rien ne leur a donné de photos plus positives au cours de ces deux années que le accords avec les syndicats et les employeurs et ils assurent que tout aurait été plus difficile en ce moment avec des manifestations dans la rue.

L’avenir de Yolanda Díaz

Un autre effet politique est celui qui concerne l’avenir de Yolanda Díaz, vice-présidente et ministre du Travail. Díaz fait déjà la promotion de son projet électoral, peu importe combien elle répète dans les entretiens qu’elle ne veut pas être candidate. Ce n’est qu’un argument pour gagner du temps, mais cela commence à provoquer l’incrédulité et des sourires moqueurs dans d’autres secteurs du gouvernement.

Díaz a conclu avec cet accord avec les syndicats et les employeurs pour donner une continuité à sa stratégie de redéfinir votre image personnelle et politique, peignant tout de transversalité. Avec cette stratégie, elle est parvenue à faire parler du bien de grands hommes d’affaires ou banquiers et à ne pas générer le rejet qui pourrait lui correspondre en entraînant de facto le secteur à gauche du Congrès.

Il a réussi avec son pragmatisme et son possibilisme faire taire les secteurs de United We Can qu’ils voudraient un autre accord et qu’ils détournent le regard pour ne pas vérifier que le pacte d’investiture a été rompu au profit de l’accord avec les hommes d’affaires.

Une défaite impensable du décret au Congrès rouvrirait cette lutte et donnerait peut-être des ailes aux secteurs les plus radicaux de Unis nous pouvons. Deux ans après l’investiture, Pablo Iglesias, l’un des protagonistes incontournables de cette journée, n’est plus en politique et beaucoup de choses ont changé à la gauche du PSOE. Et il y a un gouvernement plus stable qu’il ne l’a osé alors, bien qu’il soit favorisé par la crainte de l’alternative déjà décrite.

Le président et son vice-président ont garanti d’atteindre la fin de la législature et il n’est pas déraisonnable de supposer que si les droits ne s’additionnent pas aux prochains généraux, la coalition de gauche pourrait se répéter. Entre autres parce que dans ce scénario, encore une fois, les partenaires parlementaires du gouvernement devraient choisir entre le gouvernement de coalition et la droite et l’extrême droite et ils reviendraient à la case de départ.

Marié contre

Cette défaite parlementaire serait si importante que Pablo Casado n’a pas résisté à la tentation d’y apporter sa contribution. Bien que son argumentation souligne que la contre-réforme est minime et malgré le fait qu’il existe un accord avec la CEOE -organisation a priori proche de ses électorats-, Casado n’a pas résisté à la tentation de voter contre, comme il l’a déjà fait avec les votes des états d’alerte.

Le leader du PP est resté bloqué dans sa position « cendre » qui peint tout en noir et parle d’un « état de faillite » dans l’économie espagnole. Son atout serait la défaite du décret, quoique avec pro-indépendance et pro-etarras (selon sa terminologie), puis un triomphe en Castilla y León et en Andalousie, en route vers les élections municipales et européennes de 2023.

Sánchez est habitué à survivre dans des situations difficiles, même grandit lorsqu’il est sur le fil. Elle tombera un jour, comme le soutient l’un de ses ministres, mais ce ne semble pas être le moment, et ce ne sera pas non plus le vote qui l’y conduira.