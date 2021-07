L’exercice 22 pourrait voir un fort excédent de la BoP, mais la roupie restera faible

Sur la base des données BoP annuelles et de la trajectoire trimestrielle du BoP au cours de l’exercice 21, nous soulignons trois points importants à retenir pour l’exercice 22.

Par Anubhuti Sahay

Les données de la balance des paiements (BdP) de l’Inde de mars 2021 ont montré l’un des excédents les plus importants depuis l’exercice 2008, alors que la demande d’importations a chuté et que les flux de capitaux sont restés forts. Sur la base des données BoP annuelles et de la trajectoire trimestrielle du BoP au cours de l’exercice 21, nous soulignons trois points importants à retenir pour l’exercice 22.

Premièrement, il fournit des indications sur la trajectoire du solde du compte courant (C/A), c’est-à-dire un retour à des déficits trimestriels soutenus après un excédent temporaire au trimestre de juin 2021. Alors que juin et septembre 2020 ont enregistré des excédents de C/A à deux chiffres – le premier depuis plus d’une décennie et demie – le solde de C/A est revenu à un déficit au cours des trimestres de décembre 2020 et de mars 2021. Nous pensons que les blocages locaux en mai entraîneront probablement un autre trimestre (juin 2021) d’excédent de C/A alors que la demande d’importations a chuté, suivi d’un creusement probable du déficit de C/A dans le reste de l’EX22.

Cependant, l’excédent du trimestre de juin sera probablement inférieur à l’excédent correspondant du trimestre de l’exercice 21, car l’activité économique a été moins touchée et les prix des matières premières ont été élevés ; par exemple, les prix du panier de brut indien étaient environ 100 % plus élevés en juin 2021 par rapport à l’année dernière, et le volume net de pétrole importé est estimé à environ 25 % plus élevé, malgré un ralentissement de l’activité économique.

Nous nous attendons à ce que la balance C/A devienne déficitaire, de -0,7% du PIB, au cours de l’EX22, après un excédent temporaire de +0,9% du PIB au cours de l’EX21, alors que le déficit commercial de la demande hors pétrole et hors or se rapproche de les niveaux pré-pandémiques (voir graphique). De plus, la demande d’importation d’or, qui a été modérée en mai et juin 2021, augmentera probablement une fois la réouverture plus solide.

L’Inde importe environ 900 tonnes d’or par an (moyenne FY14-19); il a importé environ 140 tonnes au cours du trimestre d’avril à juin. Semblable au dernier exercice budgétaire – lorsque l’Inde a importé 400 tonnes d’or en seulement quatre mois (décembre 2020-mars 2021) après avoir importé seulement 200 tonnes en avril-novembre 2020 – la réalisation de la demande refoulée creusera le déficit commercial de l’or ainsi que le non- or dans le reste de FY22.

Deuxièmement, les entrées de services ont augmenté depuis la pandémie. Les exportations nettes de services logiciels, qui ont financé près de 50 % du déficit du commerce des marchandises au cours de la période précédant la pandémie, ont augmenté. Plus précisément, les exportations nettes trimestrielles de logiciels, qui allaient de 18 à 21 milliards de dollars au cours des exercices 15-exercice 20, sont passées à 23 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Si cette tendance se maintient, fort possible compte tenu du passage au numérique, attendez-vous à des flux annuels supplémentaires de 5 à 8 milliards de dollars.

Nous pourrions voir un autre flux de 2 à 4 milliards de dollars à moyen terme alors que d’autres services, tels que les transports et les voyages, reprennent ou se normalisent avec une couverture vaccinale mondiale plus importante. Les sorties liées aux investissements devraient être plus faibles au cours de l’EX22, alors que la hausse des rapatriements de dividendes observée au cours de l’EX21 suite à une modification de la réglementation s’atténue au cours de l’exercice en cours. Dans l’ensemble, même si le déficit commercial devrait se creuser avec la réouverture de l’économie, des flux dynamiques (services, envois de fonds et réduction des sorties liées à l’investissement) devraient contenir le déficit C/A. Des risques pourraient apparaître si les prix du pétrole brut restent élevés autour des niveaux actuels ; nous estimons que chaque augmentation des prix de 1 $/baril creuse le déficit C/A de 1,5 milliard de dollars par an.

Troisièmement, alors même que la balance C/A devient déficitaire, nous estimons que l’Inde enregistrera probablement une autre année d’un solide excédent de la balance des paiements, d’environ 55 milliards de dollars au cours de l’EX22. En fait, sur la base de notre estimation, l’excédent de la balance des paiements au premier trimestre de l’exercice 22 était déjà proche de 20 milliards de dollars grâce à de forts flux d’IDE et à un solde C/A plus étroit. Avec des investisseurs toujours positifs sur les perspectives à moyen terme de l’Inde, le pipeline d’IDE reste solide. Ceci, ainsi qu’une reprise des autres flux, nous amène à nous attendre à une nouvelle année d’un solide excédent de la BoP.

Cependant, la taille de l’excédent pourrait être plus petite par rapport au premier trimestre de l’exercice 22 en raison d’un élargissement du déficit C/A. Nous notons que même avec une autre année d’un fort excédent de la BoP, la roupie devrait rester faible – nous prévoyons 75,50 d’ici la fin décembre 2021. Au cours de l’exercice 21, lorsque l’excédent de la BoP s’élevait à 87 milliards de dollars, la roupie – sauf brefs épisodes de force — a montré un biais d’affaiblissement au milieu d’une forte intervention de la RBI car la hausse des flux était insoutenable. Nous pensons que la RBI continuera d’augmenter ses réserves de change au cours de l’EX22, car les incertitudes mondiales sur la diminution/les hausses de taux de la Fed pourraient exercer une pression sur le secteur extérieur de l’Inde, en particulier dans un contexte de prix élevés des matières premières. Cependant, de solides tampons externes sont susceptibles d’amortir les chocs.

Chef, Asie du Sud, Recherche économique. Banque à charte standard

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.