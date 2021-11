L’exercice a un impact inattendu sur l’appétit, selon une étude

Une nouvelle étude publiée dans Medicine & Science in Sports & Exercise a abordé la question séculaire : l’exercice nous fait-il manger plus après ou diminue-t-il notre appétit pour le prochain repas ?

La recherche a étudié des hommes et des femmes physiquement inactifs, et a découvert que parmi ceux qui s’entraînaient, lorsqu’ils recevaient un déjeuner buffet appétissant par la suite, ils ne mangeaient pas trop, mais ils ne sautaient pas de dessert ni ne prenaient de plus petites portions non plus, ce qui suggère que l’exercice pendant la les vacances ne nous aideront probablement pas à manger moins ou à perdre du poids.

Une mère s’exerce sur un ballon de fitness avec son jeune fils à l’intérieur de leur maison. Elle enseigne au garçon l’importance d’un mode de vie sain en s’étirant et en faisant de l’exercice.

Des études de recherche antérieures montrent que ceux qui commencent à faire de l’exercice ne perdent pas autant de poids que le suggèrent les calories brûlées, notamment parce que notre corps est câblé à travers des années d’évolution pour conserver les réserves de graisse afin de nous protéger du pire des cas de une famine – aussi improbable que cela puisse être, a noté le New York Times.

Lorsque nous brûlons des calories pendant l’exercice, notre corps compense pour réduire nos besoins énergétiques quotidiens par la suite, limitant les chances de perdre du poids en faisant de l’exercice, a rapporté le New York Times.

Des études antérieures se sont appuyées sur de jeunes hommes et femmes en bonne santé, et non sur des personnes âgées sédentaires, notant des résultats mitigés où certains ont conclu qu’un exercice particulièrement intense et prolongé diminuait l’appétit des gens pendant des heures jusqu’au lendemain, tandis que d’autres études ont montré que les gens mangeaient plus à leur prochain repas après s’entraîner.

Les scientifiques ont réalisé la nouvelle étude, étudiant 24 hommes et femmes du Colorado, âgés de 18 à 55 ans, qui étaient en surpoids et pas très actifs au départ.

Les participants ont visité le laboratoire tous les matins pour le petit-déjeuner, puis à différents jours, ils se sont assis tranquillement, ont marché à un rythme soutenu sur des tapis roulants ou ont soulevé des poids pendant 45 minutes.

Homme pendant l’exercice de développé couché dans une salle de sport (iStock)

Par la suite, les chercheurs ont demandé à quel point ils avaient faim subjectivement et ont également observé qu’ils mangeaient un délicieux buffet de déjeuner, avec salade, soda, lasagne et quatre-quarts aux fraises.

Les résultats ont montré que les volontaires non seulement n’avaient pas plus ou moins faim après leurs entraînements par rapport à la position assise, mais qu’ils mangeaient également à peu près la même quantité pendant le déjeuner, qu’ils s’entraînent ou non.

L’étude suggère qu’au minimum la marche rapide ou l’haltérophilie peuvent ne pas influencer les habitudes alimentaires par la suite par rapport à « d’autres facteurs », tels que l’arôme des lasagnes alléchantes, des petits pains au beurre ou de la tarte, selon le Dr Tanya Halliday, assistante. professeur de santé et de kinésiologie à l’Université de l’Utah.

11 décembre 2012 : sur cette photo, Zendi Solano, au centre, s’entraîne avec les membres du club de course à pied Rian Barrett, deuxième à partir de la droite, et Richard Chen à Pasadena, Californie (AP)

L’étude a des limites car elle n’a examiné qu’une brève session d’exercice modéré avec seulement un petit nombre de participants qui étaient principalement hors de forme, notant que les personnes qui s’entraînent plus régulièrement pourraient réagir différemment.

L’étude a conclu que l’exercice pouvait aider à contrôler le poids, notant que l’exercice brûlait environ 300 calories, ce qui était moins que les quelque 1 000 calories consommées au déjeuner, mais des centaines de plus qu’ils n’en consommaient en position assise. Halliday a rappelé que « les gens ne devraient pas avoir peur que s’ils font de l’exercice, ils vont trop manger ».