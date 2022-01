l’exercice multilatéral de Milan de la marine indienne qui aura lieu le mois prochain ; 46 marines attendues

L’Inde et les marines partageant les mêmes idées se réunissent pour trouver des moyens de contrer la présence croissante de la Chine dans la région de l’océan Indien et de l’Indo-Pacifique.

La marine indienne se prépare pour le plus grand exercice multilatéral jamais réalisé à Milan, qui est prévu pour la fin février 2022. Plus de 40 marines du monde entier devraient entrer dans les eaux indiennes à partir du mois prochain.

Cette fois, outre les pays membres du QUAD (Japon, États-Unis et Australie), les pays membres d’AUKUS (Royaume-Uni, Australie et États-Unis) participeront également à cet exercice qui portera sur l’interopérabilité et jointure dans les eaux. « L’accent sera également mis sur l’ouverture des voies maritimes et la liberté de navigation. C’est important car il n’y a aucun moyen d’arrêter la Chine qui poursuit ses tactiques d’intimidation dans les eaux de la région de l’océan Indien et fournit une assistance aux pays voisins », a expliqué un officier supérieur.

Selon certaines informations, la Chine a récemment livré un sous-marin de type 035B de classe Ming (diesel-électrique) à la marine birmane. L’Inde a également donné un sous-marin au Myanmar. La livraison du sous-marin est intervenue un jour après la visite du ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Shringla, dans ce pays (24 décembre 2021).

La Chine avait fourni des sous-marins de classe Ming à la marine bangladaise.

Financial Express Online avait rapporté en 2020 que l’Inde avait transféré un sous-marin de classe Kilo d’origine russe INS Sindhuvir de sa flotte au Myanmar. Myanmar nommé UMS Min Ye Thein Kha.

Récemment, la Chine est allée plus loin et a annoncé son intention de fournir des sous-marins conventionnels de classe Yuan équipés d’Air Independent Propulsion (AIP) ainsi que des frégates furtives de Type-054A. Des rapports ont récemment indiqué que le Pakistan a acheté toute une flotte d’avions de combat chinois.

Pays attendus à Milan :

Les pays membres du voisinage et de l’ANASE comme le Brunei, le Sri Lanka, la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, le Myanmar et le Bangladesh, la Corée du Sud, le Cambodge et d’autres.

Pays africains : Mozambique, Djibouti, Érythrée, Somalie, Madagascar, Maurice, Tanzanie, Comores, entre autres.

Pays du CCG : Koweït, Oman, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis, Bahreïn et Arabie saoudite.

Pays membres de QUAD & AUKUS : Japon, États-Unis, Royaume-Uni et Australie.

De plus, la Russie et la France participeront à cet exercice.

Plus de pays désireux de participer à divers exercices avec l’Inde

L’Inde et les marines partageant les mêmes idées s’unissent pour trouver des moyens de contrer la présence croissante de la Chine dans la région de l’océan Indien et de l’Indo-Pacifique, Pékin est occupé à fléchir ses muscles jusqu’aux eaux d’Amérique du Sud.

Selon de hauts responsables, diverses marines du monde entier ont demandé à participer à divers formats d’exercices en mer. Les pays cherchent des moyens d’arrêter l’expansion chinoise, ce qui a conduit à une augmentation significative des exercices navals et des interactions opérationnelles avec les marines de la région.

Qu’est-ce que ça veut dire?

« Cela signifie qu’il pourrait y avoir des plans pour étendre certains formats d’exercices comme l’exercice Malabar. C’est l’un des exercices navals les plus complexes que l’Inde mène avec n’importe quel pays », ont expliqué les officiers cités ci-dessus. Outre les exercices bilatéraux, il pourrait y avoir plus d’exercices navals au format trilatéral, ainsi que des formats plus importants. « Un engagement accru avec des marines partageant les mêmes idées est nécessaire pour garantir la liberté de navigation dans les eaux. »

Les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde se réunissent chaque année pour les exercices navals de Malabar.

Financial Express Online avait rapporté en octobre 2021, lors de l’exercice Malabar, que les marines QUAD s’étaient concentrées sur l’échange de notes sur la façon de faire respecter l’état de droit dans l’Indo-Pacifique alors que l’agression chinoise continue de se développer dans la région et la liberté de navigation.

En 2021, la marine indienne avait effectué des exercices bilatéraux avec des pays comme les Philippines, l’Indonésie, Singapour, l’Australie et la Malaisie dans la région de l’Indo-Pacifique et de la mer de Chine méridionale.

Comme cela a été signalé précédemment, dans le but d’améliorer sa connaissance du domaine maritime (MDA), au fil des ans, l’Inde a signé des accords de transport maritime ainsi que des accords de soutien logistique avec plusieurs pays. Ces accords contribuent à accroître la sensibilisation et contribuent davantage à la sécurité maritime ainsi qu’au redressement opérationnel.

