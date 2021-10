L’exigence de Barcelone augmente les espoirs de Liverpool en tant que précurseur du raid de Man City

Barcelone prépare un coup pour Raheem Sterling de Manchester City, mais doit d’abord décharger Ousmane Dembele, lié à Liverpool, pour libérer des fonds pour l’accord, selon un rapport.

Dembele n’a pas encore joué pour Barcelone cette saison en raison d’une blessure qu’il a subie lors de l’Euro 2020. De plus, l’ailier n’a joué que neuf matchs pour Barcelone la saison précédente.

Dembele est en fin de contrat à Barcelone en juin 2022, et s’ils veulent encaisser, ce devra être bientôt. TEAMtalk a révélé en exclusivité samedi les détails du swoop potentiel de Liverpool pour Dembele au cours de l’année à venir.

Les Reds ont l’œil sur une acquisition d’agent libre du flyer. Une vente en janvier serait davantage à l’avantage de Barcelone, et compte tenu des absences imminentes de Mohamed Salah et Sadio Mane à la CAN 2021, Liverpool pourrait être tenté d’appuyer sur la gâchette au début de la fenêtre d’hiver.

Et si Barcelone est capable de se débarrasser de Dembele, leur chemin vers la signature de Raheem Sterling serait clair, selon Sport.

Sterling est sous contrat à Manchester City pour une autre année, donc un accord ne serait pas bon marché.

De plus, l’Anglais reste un membre clé de l’équipe de Manchester City malgré ses difficultés à commencer les matchs cette saison. Il a disputé 10 matchs pour les champions d’Angleterre jusqu’à présent dans la campagne.

Sterling s’est imposé comme l’un des principaux joueurs du football mondial ces dernières années. Ses performances à l’Euro, où il a marqué trois buts et aidé un a mis en évidence son talent.

Sterling serait un atout considérable pour n’importe quelle équipe, et avec Barcelone actuellement neuvième en Liga, ils pourraient utiliser un joueur de sa qualité.

Manchester City possède un éventail de talents offensifs. Signature estivale de 100 millions de livres sterling Jack Grealish a été ajouté aux goûts de Phil Foden, Riyad Mahrez et Ferran Torres, faisant d’une vente Sterling un coup moindre que lors des saisons précédentes.

City occupe la troisième place du championnat, même après la vente de Sergio Aguero à Barcelone cet été. Ils pourraient être disposés à laisser Sterling se rendre à Barcelone pour le bon prix, où il rejoindrait son ancien coéquipier.

Man City prévoit de grands mouvements

Le club envisage un certain nombre de joueurs, et avec leurs vastes richesses, si Sterling devait partir, ils pourraient le remplacer en un rien de temps.

Un joueur d’un intérêt particulier pour Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Fiorentina est un homme très demandé dans toute l’Europe.

City a informé ses agents du contrat qu’ils envisagent de donner au joueur. Ils se mettent déjà en place pour effectuer un transfert.

Un attaquant serait d’une grande aide, car ils n’ont pas remplacé Aguero dans la fenêtre qui vient de disparaître. Il serait sûrement difficile pour quiconque de dire non à Man City ces jours-ci.

