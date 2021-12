L’exigence de test de 24 heures de Biden pour les vols internationaux commence lundi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’exigence prévue par le président Biden pour les voyageurs internationaux entrants d’avoir un test COVID-19 négatif dans les 24 heures suivant le départ commencera lundi.

Un haut responsable de l’administration a confirmé à Fox News jeudi que l’exigence de test de 24 heures, que Biden a officiellement annoncée plus tôt dans la journée, entrera en vigueur lundi. Tous les voyageurs, quel que soit leur statut de vaccination ou de citoyenneté, seront soumis à la réglementation modifiée.

Auparavant, seuls les non vaccinés devaient présenter un test négatif 24 heures avant le départ, tandis que ceux qui étaient vaccinés devaient présenter un test négatif dans les 72 heures.

Les changements font partie du plan hivernal de Biden pour lutter contre le COVID-19 alors que les cas de la variante Omicron ont commencé à se propager aux États-Unis cette semaine.

« Les experts disent que les cas de COVID-19 continueront d’augmenter dans les semaines à venir cet hiver, et que nous verrons plus de cas d’omicron ici aux États-Unis dans les jours, les semaines et les mois à venir. Nos meilleurs scientifiques et médecins sont sur le cas et la collecte de données, mais les premières indications sont que nos vaccins fourniront une mesure de protection contre cette souche », a déclaré Biden dans un éditorial publié jeudi dans USA Today.

Biden a également annoncé une campagne pour continuer à encourager les Américains à se faire vacciner ou à se faire vacciner s’ils ont déjà reçu le vaccin, élargissant l’accès aux vaccins avec plus de rendez-vous sans rendez-vous et des heures plus longues et le week-end sur les sites de vaccination.

Le plan demande également aux assureurs de payer 100 % du coût des kits de test à domicile ou ils seraient fournis gratuitement pour ceux qui n’avaient pas d’assurance privée.

« Nous allons combattre COVID-19 non pas avec des fermetures ou des blocages – mais avec des vaccinations, des rappels, des tests et plus encore plus répandus », a déclaré Biden. « Nous allons le repousser avec la science et la vitesse, pas le chaos et la confusion – comme nous l’avons fait au printemps et encore avec la variante delta plus puissante en été et en automne. »