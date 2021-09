L’exigence d’espaces dédiés à la FMH redéfinit le marché immobilier

La résurgence de la culture du coworking a profité aux deux parties, le fournisseur et le consommateur, principalement parce que ces espaces sont à un loyer beaucoup plus bas que les bureaux commerciaux conventionnels.

Par Chetan Patel,

Covid-19 a eu un impact à multiples facettes sur tous les horizons de la vie – la ramification étant la plus évidente sur le front de l’emploi. De plus en plus de personnes évitent désormais de revenir aux bureaux traditionnels de brique et de mortier, ce qui les rend désireuses de mettre en place un lieu de travail dédié et efficace à la maison.

Cette nouvelle condition préalable entraîne une demande accrue de logements plus grands et plus spacieux, principalement dans les zones suburbaines. Une étude récente du marché a montré que de plus en plus d’acheteurs recherchent désormais des logements avec un espace d’étude supplémentaire ou principalement plus de chambres à coucher pouvant ensuite être transformées en bureau à domicile. La majorité des acheteurs demandent un espace supplémentaire pour les enfants, car ils ont également besoin d’un endroit dédié pour poursuivre leurs études à domicile. Par conséquent, il y a eu un changement radical dans les exigences des acheteurs. Les gens sont maintenant plus intéressés par des maisons plus grandes avec des espaces plus petits et plus séparés pour accueillir plusieurs personnes travaillant à domicile et des enfants fréquentant l’école avec un minimum de perturbation pour chacun.

Selon les experts du marché, il y a eu une nette augmentation de la demande immobilière au cours de la dernière année, en particulier dans le secteur résidentiel. Les consommateurs cherchent à passer à des maisons plus spacieuses dans des projets avec de meilleurs équipements. Par conséquent, le marché devrait croître et assister à de nombreux lancements de nouveaux produits dans les prochains jours.

Les magnats de l’immobilier témoignent également d’une demande accrue dans le secteur commercial, précisément pour les espaces partagés/coworking. Alors que les entreprises reprennent lentement leurs activités tout en abandonnant le mode de travail traditionnel, la demande d’espaces de travail partagés est en plein essor en Inde. L’une des principales raisons de cette augmentation de la demande d’espaces de coworking est que les gens s’acclimatent désormais au nouveau style de travail qui inclut des horaires flexibles et la proximité de leur domicile. Et souvent, plusieurs entreprises et sociétés obligent leurs employés à travailler dans un environnement semblable à celui d’un bureau.

En conséquence, de nombreux promoteurs immobiliers proposent désormais de petits espaces de coworking dans les clubhouses ou les centres communautaires des sociétés résidentielles. Dans plusieurs projets à venir, la fonctionnalité est déjà ajoutée dans la conception initiale. Cela s’avère également comme une attraction pour les acheteurs, donnant un élan commercial supplémentaire aux projets de logements. Conformément aux exigences du marché, ces projets immobiliers avec des espaces de coworking séparés sont les plus prometteurs lorsqu’ils sont situés à proximité des principaux pôles de bureaux ou à proximité des nœuds de transport en commun.

La résurgence de la culture du coworking a profité aux deux parties, le fournisseur et le consommateur, principalement parce que ces espaces sont à un loyer beaucoup plus bas que les bureaux commerciaux conventionnels. Et, en plus de l’espace, le consommateur a également droit à des infrastructures telles qu’une connexion Internet robuste, des postes de travail flexibles, y compris des salles de réunion et de conférence et, surtout, la conformité Covid-19.

Ce changement majeur sur le marché a ouvert de nouvelles perspectives, ce qui en fait un moment idéal pour investir dans l’immobilier, également parce que le verrouillage et la restriction des déplacements ont conduit à une épargne involontaire pour la plupart des professionnels en activité, leur donnant une marge de manœuvre supplémentaire. Une autre raison principale est que les taux des prêts bancaires sont actuellement à leur plus bas niveau. Et, de plus en plus de constructeurs et de développeurs lancent de nouveaux projets avec des schémas attractifs.

L’adaptabilité est l’une des choses les plus importantes que Covid-19 a enseignées. Comme dans toutes les autres facettes de la société, les promoteurs immobiliers ont également appris leur leçon, après la première vague, ils se sont mieux équipés. Comprenant rapidement les choses à faire et à ne pas faire, la plupart des constructeurs et développeurs ont eu recours à des visites virtuelles et à des activités de marketing numérique. De nos jours, les rendez-vous clients sont également organisés virtuellement. Les sessions de discussion, de présentation et de réparation des requêtes sont toutes gérées via un écran à l’aide de la technologie. Même un énorme changement a été remarqué dans le comportement des acheteurs, les gens sont désormais plus à l’aise pour mener leurs affaires en ligne, de la visualisation de la propriété à la recherche d’informations sur les projets et même à la conclusion de l’affaire, tout se passe en ligne. Par conséquent, la mise à niveau ainsi que la mise à jour du marché.

(L’auteur est directeur du groupe Gurukrupa. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

