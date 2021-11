L’exode de masse au Congrès se poursuit alors que Kirti Azad, l’ancien député de l’Haryana Ashok Tanwar s’apprête à rejoindre TMC aujourd’hui

L’exode massif de dirigeants vers le TMC, principalement du Congrès, survient alors que le parti de Mamata Banerjee continue d’étendre lentement ses empreintes au-delà du Bengale occidental.

Le Congrès a fait face à un autre revers avec son leader Kirti Azad qui devrait changer de camp avec le Congrès de Trinamool aujourd’hui. Cela survient au milieu des différences croissantes entre les deux partis qui se sont intensifiées après l’annonce par le TMC qu’il contestera les sondages de Goa prévus l’année prochaine.

Azad, membre de l’équipe indienne vainqueur de la Coupe du monde de cricket en 1983, est trois fois député du Lok Sabha du Darbhanga du Bihar. Il était auparavant avec le BJP, mais a été suspendu après avoir ouvertement visé le ministre des Finances de l’Union, Arun Jaitley, pour corruption présumée au sein de l’association de cricket de Delhi.

Le Congrès a minimisé la sortie d’Azad, le chef du parti Pawan Khera déclarant : « Ceux qui ne veulent pas lutter quittent le Congrès et rejoignent d’autres partis. Les gens qui veulent lutter pour le pays sont avec le Congrès. »

Pendant ce temps, l’ancien membre du Congrès Ashok Tanwar devrait rejoindre TMC en présence du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee à New Delhi aujourd’hui.

Tanwar – un ancien député du Congrès – a quitté le Congrès en 2019 et a lancé Apna Bharat Morcha. Il était autrefois un proche collaborateur de Rahul Gandhi. Mais il s’est brouillé avec le parti à cause de sa rivalité avec les dirigeants de l’Haryana, dont l’ancien ministre en chef Bhupinder Singh Hooda.

Tanwar, un ancien président du Congrès de la jeunesse qui a représenté la Sirsa de l’Haryana au Parlement, reste un visage important de l’Haryana. Son entrée attendue au TMC fait partie des plans du parti visant à étendre sa base au-delà du Bengale après son retour au pouvoir avec une victoire écrasante aux élections législatives du Bengale occidental cet été.

L’exode massif de dirigeants vers le TMC, principalement du Congrès, survient alors que le parti de Mamata Banerjee continue d’étendre lentement ses empreintes dans sa tentative de défier le Premier ministre Narendra Modi et le BJP lors des élections de 2024.

D’un autre côté, le Congrès continue de lutter contre l’exode massif de ses dirigeants vers d’autres partis à travers les États. Il y a quelques jours à peine, au moins 20 membres du Congrès, considérés comme proches de Ghulam Nabi Azad, ont démissionné au Jammu-et-Cachemire.

Le Congrès a le plus souffert en termes de défections depuis 2014, suivi par le Parti Bahujan Samaj. Le BJP a également perdu un nombre considérable de candidats aux élections ainsi que de législateurs au cours de la même période. Cependant, le parti a également été le plus grand gagnant en raison de ces défections.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.