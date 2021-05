L’exode des travailleurs migrants induit par Covid 2.0 ne reflétera probablement pas la décision de l’année dernière pour les MPME et autres: experts

Covid avait exposé la vulnérabilité des travailleurs occasionnels urbains, qui représentaient 11,2% de la main-d’œuvre urbaine de l’Inde, selon l’enquête périodique sur la population active (PLFS) de janvier à mars 2020.

Compétence, travail, talent pour les MPME: L’exode massif de travailleurs migrants vers leurs villes et villages d’origine en raison de la pandémie de l’année dernière avait commencé à s’inverser à la fin de l’année dernière, la majorité d’entre eux ayant commencé à retourner travailler dans les villes après des mois de perte d’emploi. En conséquence, les entreprises et les usines avaient progressivement réussi à rouler leurs volets et à revenir à leurs performances d’avant Covid avant que la deuxième vague de Covid ne frappe le pays en mars.

Cette fois, le virus en mutation est peut-être encore plus meurtrier et nuit aux infrastructures de santé. Jusqu’à ce qu’un verrouillage complet à l’échelle nationale soit à nouveau appliqué, ce qui serait le dernier recours du gouvernement pour arrêter l’aggravation de la crise, les MPME et d’autres entreprises estiment que la migration inversée en 2021 ne reflétera probablement pas celle de 2020.

Plusieurs syndicats auxquels Financial Express Online s’est entretenu sont d’avis que les travailleurs prévoient cette fois de rester sur leur lieu de travail, car les entreprises sont moins susceptibles de fermer cette fois-ci en raison du verrouillage restreint par rapport au verrouillage de l’année dernière dans tout le pays.

«De nombreux travailleurs étaient revenus au travail l’année dernière. Nous les avions informés qu’il ne s’agissait pas seulement de désagréments dans les déplacements, mais aussi d’éventuelles réductions de salaire auxquelles ils pourraient devoir faire face s’ils rentrent chez eux. Revenir en arrière ne les immunisera pas de Covid. Certaines usines avaient également payé plus de salaires et de frais de déplacement pour les ramener l’année dernière. Donc, cette fois, nous ne voyons pas beaucoup de migration inversée », a déclaré Hiranmay Pandya, président national, Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) à Financial Express Online.

BMS est le plus grand syndicat central du pays, représentant environ plus de 2 crores de travailleurs dans les parties organisées et non organisées des secteurs, y compris les MPME. Covid avait exposé la vulnérabilité des travailleurs occasionnels urbains, qui représentaient 11,2% de la main-d’œuvre urbaine de l’Inde, selon l’enquête périodique sur la population active (PLFS) de janvier à mars 2020.

Selon l’enquête, une proportion importante des travailleurs sont «supposés» être des migrants qui ont été touchés par le verrouillage. Pour aider les travailleurs migrants à atteindre leur pays d’origine, le gouvernement avait lancé l’année dernière des trains spéciaux Shramik à travers lesquels environ 63,19 lakh de ces travailleurs ont voyagé entre mai et août 2020.

Cependant, le gouvernement ne disposait d’aucune donnée officielle sur les pertes d’emplois et de logement subies par ces travailleurs. «Avec des données limitées disponibles sur les migrations interétatiques et l’emploi dans les secteurs informels, il est difficile de calculer le nombre de migrants qui ont perdu leur emploi et leur logement pendant la pandémie et sont rentrés chez eux», avait déclaré le ministère des Finances dans un communiqué en janvier de cette année. .

«Il y a des ouvriers qui rentrent chez eux cette année depuis le début de la deuxième vague. De nombreuses usines ont été fermées à Pune, Nagpur, Surat, etc., suite à une recrudescence des cas de Covid. Cependant, le nombre de migrants inversés est moins élevé cette année, même s’il pourrait augmenter si les cas de Covid augmentent encore », a déclaré Ramendra Kumar, président du All India Trade Union Congress à Financial Express Online. L’AITUC est le plus ancien syndicat d’Inde créé en 1920 par des combattants de la liberté, dont Lala Lajpat Rai. Actuellement, il représente plus d’un crore de travailleurs non syndiqués dans les MPME, la construction, l’agriculture et d’autres secteurs.

Actuellement, plusieurs États ont déjà étendu leurs restrictions de verrouillage face à la hausse des cas. Par exemple, le Maharashtra a prolongé les restrictions jusqu’au 15 mai tandis que le verrouillage à Delhi a été prolongé jusqu’au 10 mai. De même, le Kerala a des restrictions strictes sur les mouvements jusqu’au 9 mai tandis qu’Odisha a imposé un verrouillage de deux semaines jusqu’au 19 mai, et le Tamil Nadu a mis a mis en place un couvre-feu de nuit avec un verrouillage complet le dimanche. D’autres, comme Goa et le Rajasthan, ont prolongé le verrouillage jusqu’au 10 mai et au 17 mai respectivement, tandis que Haryana a imposé un verrouillage de sept jours jusqu’au 3 mai.

Si la situation s’aggrave, les MPME craignent de devoir fermer temporairement ou au moins réduire les heures d’ouverture qui pourraient par conséquent avoir un impact sur leurs travailleurs. Surtout, l’exode de villes comme Delhi et Mumbai a récemment attiré à nouveau l’attention du gouvernement.

«Nous ne fonctionnons déjà pas à pleine capacité en raison des restrictions actuelles, car les activités ont été perturbées depuis la situation de l’année dernière. S’il y a un verrouillage complet à l’échelle nationale, nous devrons peut-être fermer pour l’instant. Nous avons environ 25 travailleurs dans nos deux usines de Noida. Nous réussissons d’une manière ou d’une autre à payer leurs salaires, mais je suis convaincu qu’ils ne retourneraient pas dans leur ville natale. Ils savent que revenir en arrière n’apporterait aucun changement à la situation. Nous allons essayer de les aider de toutes les manières possibles », a déclaré Adarsh ​​Parashar, basé à Noida, qui fabrique des boîtes en carton ondulé à Financial Express Online.

Le mois dernier, plusieurs gouvernements d’État avaient informé le Centre qu’ils ne s’attendaient pas à l’exode des travailleurs migrants cette fois en raison des verrouillages partiels et localisés et d’autres restrictions.

«Les États ont déclaré qu’ils ne rencontraient aucun problème en ce qui concerne les travailleurs migrants, pour le moment. Ils ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’exode, et ils ne prévoyaient pas non plus que ces travailleurs partiront en masse dans les jours à venir », a déclaré à Financial Express le secrétaire syndical du Travail, Apurva Chandra, qui a présidé une réunion avec ses homologues de l’État le mois dernier. Chandra avait déclaré que non seulement des États comme l’Uttar Pradesh et le Bihar, mais aussi des États comme le Maharashtra (où les migrants se déplacent) ressentaient un problème.

