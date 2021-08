L’exode du Brexit revendique le DÉMANTÈLEMENT comme des « histoires alarmantes » – le chef d’entreprise frappe | Politique | Nouvelles

in

L’ancien député européen du Brexit Party, Rupert Lowe, a déclaré que des prédictions catastrophiques similaires ne s’étaient pas concrétisées dans le passé. Son intervention intervient après qu’une nouvelle étude a révélé que près de la moitié des chefs d’entreprise britanniques craignent de perdre les meilleurs talents du Royaume-Uni à l’étranger à la suite de la pandémie de coronavirus et du Brexit. L’enquête, publiée par City AM, a affirmé que 29% des niveaux intermédiaires et juniors étaient pessimistes quant aux chances du Royaume-Uni de concourir pour les meilleurs talents après la scission de l’UE.

Commentant l’étude réalisée par les prestataires de gestion basés au Royaume-Uni MovePlan et le chasseur de têtes Hanson Search, M. Lowe a déclaré à Express.co.uk : « Nous entendons ces histoires alarmistes depuis des années.

« À maintes reprises, cela ne se matérialise jamais. Le Royaume-Uni dispose désormais d’un attrait unique pour les talents du monde entier, et pas seulement pour nos voisins européens.

“Nous devons maintenant abandonner les chaînes de Covid et adopter” la Grande-Bretagne mondiale “.

« Jamais auparavant l’État n’avait eu autant de contrôle sur nos vies. Supprimez la bureaucratie de Whitehall qui étouffe les affaires, récupérez le contrôle du gouvernement central et faisons du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde pour faire des affaires. Nous en profiterons tous.

Le Premier ministre Boris Johnson et d’autres membres de haut rang de son gouvernement ont juré que le divorce du Royaume-Uni avec l’UE ne marquerait pas un repli dans l’isolationnisme.

Ils insistent sur le fait que cela inaugurera une période d’ouverture pour attirer les meilleurs talents du monde entier, tout en offrant aux entreprises l’environnement nécessaire pour maintenir leurs bassins de talents actuels.

Malgré leurs engagements, la Grande-Bretagne a subi quelque peu un exode de travailleurs européens ces derniers mois.

Plus de 90 000 travailleurs de l’UE ont quitté le Royaume-Uni, entraînant une augmentation des offres d’emploi d’environ 342%.

Il a été affirmé que le secteur hôtelier ravagé par la pandémie était le plus touché depuis qu’il a été autorisé à rouvrir.

Les experts, cependant, ont insisté sur le fait que la perte de travailleurs de l’UE était due aux fermetures de Covid plutôt qu’au Brexit.

De nombreux employés européens sont rentrés chez eux alors qu’ils n’étaient plus autorisés à travailler pendant les fermetures pour freiner la propagation du virus.

Environ 1,3 million de travailleurs non britanniques auraient quitté la Grande-Bretagne depuis fin 2019.

Le Young Professionals Scheme sera ouvert à 3 000 personnes de l’Inde et du Royaume-Uni par an.

À l’époque, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré : « Cet accord historique avec nos partenaires proches du gouvernement indien offrira de nouvelles opportunités à des milliers de jeunes au Royaume-Uni et en Inde qui cherchent à vivre, travailler et découvrir les cultures de chacun.

“Cet accord garantira également que le gouvernement britannique pourra retirer plus facilement ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni et réprimer ceux qui abusent de notre système.”