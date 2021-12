L’exode du Yorkshire se poursuit alors que Martyn Moxon et Andrew Gale deviennent les derniers départs très médiatisés à la suite de l’enquête sur le racisme d’Azeem Rafiq

Deux autres membres de premier plan du Yorkshire County Cricket Club sont partis à la suite de l’enquête sur le racisme d’Azeem Rafiq.

Le directeur de longue date du cricket Martyn Moxon et l’entraîneur-chef Andrew Gale ont quitté leurs postes

Moxon a quitté le rôle de directeur du cricket au Yorkshire

Gale a également quitté le club à la suite du scandale du racisme Rafiq

Vendredi, le YCCC a annoncé un dégagement qui inclut l’ensemble de l’équipe d’entraîneurs et s’est engagé à nommer des successeurs «imminemment».

Moxon avait été licencié du travail en raison d’une maladie liée au stress depuis le 9 novembre, tandis que Gale était suspendu dans l’attente d’une audience disciplinaire sur une publication historique sur les réseaux sociaux.

Leurs départs font suite à ceux du président du club Roger Hutton, qui a démissionné le 5 novembre, et du directeur général Mark Arthur, qui a démissionné une semaine plus tard à la suite d’une condamnation généralisée du Yorkshire pour sa gestion d’une enquête sur le racisme et le traitement de l’ancien joueur Rafiq.

Moxon, 61 ans, était un batteur d’ouverture pour le Yorkshire de 1980 à 1997 et est revenu pour devenir directeur du cricket en 2007.

Gale, 37 ans, était également un premier batteur et a été capitaine de l’équipe jusqu’à sa retraite à la fin de la saison 2016, date à laquelle il a été nommé entraîneur.

Rafiq a dû retenir ses larmes alors qu’il témoignait devant le comité restreint le mois dernier

Tous deux ont été fortement critiqués lors de l’audience du ministère de la Culture, des Médias et des Sports à Westminster, tandis que Rafiq a répété son appel à Arthur et Moxon pour qu’ils se retirent de leurs rôles au club.

« Je ne pense pas que Martyn et Andrew puissent (continuer) », a déclaré Rafiq il y a un mois. « Je ne pense pas qu’il soit possible pour le Yorkshire d’aller de l’avant avec eux là-bas, en sachant très bien quel rôle ils ont joué dans cette institution. »

Le Yorkshire indique que le nombre total de départs est de 16, dont six membres de l’équipe médicale en coulisse fournie par la clinique de physiothérapie Pavilion, et qu’une équipe médicale intérimaire est en cours de nomination.

Lord Patel, président du Yorkshire, a déclaré : « Un changement important est nécessaire au Yorkshire County Cricket Club et nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires pour regagner la confiance.

L’ancien capitaine anglais Michael Vaughan a nié les allégations formulées contre lui par Rafiq

« Les décisions annoncées aujourd’hui ont été difficiles à prendre, mais sont dans le meilleur intérêt du club. Sans apporter des changements importants à la façon dont nous sommes dirigés, nous ne pouvons pas quitter le passé pour devenir une culture progressiste et inclusive.

« Nous voulons faire du Yorkshire County Cricket Club un lieu pour tout le monde, de tous horizons. Pour ce faire, nous devons reconstruire notre culture et inculquer des valeurs positives à tous ceux qui sont associés au Yorkshire.

« Nous sommes déterminés à tirer les leçons des erreurs du passé pour devenir un club auquel les gens peuvent avoir confiance.

« Nous espérons annoncer un nouveau directeur du cricket dans les prochains jours. Nous avons un énorme travail de reconstruction à faire, mais nous sommes convaincus que cela annonce un pas en avant vers un avenir meilleur. »