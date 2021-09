L’exonération des droits d’importation sur les huiles comestibles n’est pas entièrement répercutée sur les consommateurs

Cependant, le prix de détail moyen pan-indien de l’huile de palme a augmenté de 3% pour atteindre 133,77 Rs/kg entre le 30 juin et le 10 septembre, selon les données du ministère de la Consommation.

Par Pradbhudatta Mishra

Les prix de détail des huiles comestibles ont continué d’augmenter après les récentes réductions des droits d’importation, ce qui indique que les avantages n’ont pas été pleinement perçus par les consommateurs et peuvent avoir été appropriés par les vendeurs d’huile de palme en Indonésie et en Malaisie. C’est alors même que le gouvernement prétend que des revenus pouvant atteindre 4 600 crores de roupies seront perdus au cours de l’exercice 22 en raison des réductions de droits de douane.

Parallèlement à la taxe sur l’agriculture et la protection sociale, le droit effectif sur l’huile de palme brute a été réduit de 5,5% à 30,5% à compter du 30 juin et était en vigueur jusqu’au 10 septembre, date à laquelle il a été encore réduit. Cependant, le prix de détail moyen pan-indien de l’huile de palme a augmenté de 3% pour atteindre 133,77 Rs/kg entre le 30 juin et le 10 septembre, selon les données du ministère de la Consommation.

De même, le droit effectif sur l’huile de soja brute et l’huile de tournesol brute a été réduit de 8,5 % à 30,5 % à partir du 20 août et était en vigueur jusqu’au 10 septembre. Cependant, les prix de détail moyens de l’huile de soja et de l’huile de tournesol ont légèrement augmenté après la réduction. Sur 9,37 millions de tonnes (MT) d’huile alimentaire importées jusqu’au 31 juillet de l’année pétrolière 2020-21 (novembre-octobre), la part des variétés brutes était de 99,5% et les huiles raffinées de 0,5%.

« Les réductions de droits déjà effectuées (avant le 10 septembre) s’élèvent à environ 3 500 crores de roupies en une année complète. Avec le dernier droit d’importation réduit d’une valeur de 1 100 crores de roupies en une année complète, la valeur directe totale des avantages qui devraient être répercutés sur les consommateurs, en termes de droits abandonnés par le gouvernement, est de 4 600 crores de roupies”, a déclaré le ministère de l’Alimentation. dit le 11 septembre.

Alors que les prix de détail sur le marché intérieur ont augmenté, il y a également une augmentation marginale des taux de débarquement d’huile de palme brute importée après la réduction des droits, ce qui signifie que les avantages supposés de la réduction des droits de douane de base ont été neutralisés. Le groupe d’huiles de palme représente plus de 60% des importations globales d’huiles comestibles et est importé principalement d’Indonésie et de Malaisie.

Le prix coût, assurance et fret (CIF) de l’huile de palme brute a augmenté de 20,4 % pour atteindre 1 240 $/tonne le 9 septembre, contre 1 030 $/tonne le 30 juin à Mumbai. D’autre part, l’huile de soja brute et l’huile de tournesol importées ont baissé de 1 à 2 % à 1 365 $ la tonne (identique pour les deux) le 9 septembre, contre 1 390 $ et 1 380 $, respectivement, le 20 août, selon les données de l’industrie.

Le gouvernement a réduit les droits d’importation par phases depuis le 29 juin, d’abord avec une réduction sur l’huile de palme brute à ḥ10% contre 15% et sur la palmoléine RBD à 37,5% contre 45%. Le 19 août, le taux de droit standard sur l’huile de soja brute et l’huile de tournesol brute a été réduit à 7,5% de 15% et sur les variétés raffinées de ces deux huiles à 37,5% de 45%. La semaine dernière, encore une fois, il y a eu une nouvelle réduction sur l’huile de palme brute, l’huile de soja brute et l’huile de tournesol brute à 2,5% tandis que les droits sur la palmoléine RBD, l’huile de soja raffinée et l’huile de tournesol raffinée ont été abaissés à 32,5%.

L’inflation au détail des huiles et graisses, qui représente 7,76 % dans l’ensemble du panier alimentaire de l’indice des prix à la consommation (IPC), a augmenté de 34,78 % et de 32,53 % en juin et juillet, respectivement.

La semaine dernière, le ministère de l’Alimentation de l’Union a exhorté les États à appliquer les normes de divulgation des stocks aux meuniers et aux négociants en vrac d’huiles comestibles afin de vérifier la « thésaurisation » et de vérifier toute nouvelle augmentation des prix, car les taux des principales huiles comestibles ont augmenté de l’ordre de 20 à 48 % par rapport au niveaux d’il y a un an sur les marchés de détail.

La dépendance du pays à l’égard des importations d’huiles comestibles atteint jusqu’à 60%, la facture annuelle des importations oscillant autour de 75 000 crores de roupies. Les importations devraient augmenter de 65% sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars au cours de l’année pétrolière 2020-21 en raison d’une flambée des prix mondiaux. Au cours de l’exercice 21, la production nationale d’huiles comestibles était de 12,47 MT et les importations de 13,35 MT, selon les données officielles.

Le mois dernier, le Cabinet a approuvé la Mission nationale sur les huiles de palme comestibles (NMEO-OP) avec une mise de fonds de 11 040 crores de roupies pour augmenter la superficie plantée de palmiers à huile à 10 lakh hectares au cours des cinq prochaines années, contre 3,75 lakh actuellement pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.

