L’exorciste commence le tournage, un nouveau film d’horreur mexicain – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après avoir réalisé Joue avec moi, le réalisateur hispano-mexicain Adrián García Bogliano revient à la présidence avec un nouveau film d’horreur mexicain intitulé La exorcista. Selon les informations de Variety, le projet met en vedette l’actrice mexicaine María Evoli (Nous avons la viande; Falco) dont la production a commencé sa photographie principale à Mexico avec une durée de tournage de sept semaines.

En plus de la réalisation, Adrián García Bogliano occupe également la place de scénariste avec Christian Cueva (Shark Tank México) et Ricardo Farías (La culpa es de la Malinche). De même, la production de La exorcista est sous le sceau de Grupo Mórbido et BTF Media, le producteur audiovisuel à l’origine de projets tels que Selena’s Secret, Hasta que te saber et El César.

“L’Exorciste est un énorme défi en raison de son mélange unique d’éléments d’horreur et d’aventure. C’est un projet d’envergure et d’ambition particulière au sein du cinéma de genre latino-américain. Je suis très excité par la confiance que BTF a témoignée pour les productions de films d’horreur de haute qualité au Mexique », a déclaré le réalisateur García Bogliano.

Début du tournage de La exorcista, un nouveau film d'horreur mexicain

Le film est réalisé par Adrián García Bogliano et avec María Evoli, Julio Bracho et Norma Lazareno.

L’exorciste film d’horreur mexicain

Source : Grupo Mórbido (via Variété)

De quoi parle l’Exorciste ?

«María Evoli incarne Ofelia, une jeune religieuse qui vient d’arriver dans la ville de San Ramón, où elle est forcée d’exorciser une femme enceinte. La possession semble terminée, jusqu’à ce qu’Ofelia découvre que la présence maléfique essaie de revenir dans le corps de la victime. Il devra tout risquer pour éviter que cela ne se produise, quitte à exposer ses faiblesses aux forces du mal et à mettre sa propre vie en danger » (via Variety).

Le casting de L’Exorciste comprend non seulement Maria Evoli dans le rôle de Sœur Ofelia; Y participent également Pilar Santacruz (Sandra), Salvador Sánchez (Señor Ramírez), Ramón Medina (Fabián), Julio Bracho (Père Víctor), Tina Romero (Julia), Pablo Guisa Koestinger (David), Roberto Duarte (Dr. Coria), Juan Carlos Colombo (Padre Rebordinos), que nous avons d’ailleurs déjà vu dans El exorcismo de Carmen Farías, de Rodrigo Fiallega (Ricochet) et la première actrice Norma Lazareno (Señora Ramírez), qui a participé à des films d’horreur avec des titres importants tels comme Même le vent a peur (1968) et El libro de piedra (1969), tous deux de Carlos Enrique Taboada.

Source : CinéPremière