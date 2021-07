L’expansion chinoise dans les eaux du Pacifique soulève des problèmes de sécurité

Au cours des deux dernières décennies, la Chine n’a cessé de renforcer son influence dans le Pacifique Sud. (Image .)

Le Pacifique Sud est connu pour sa diversité géographique et culturelle avec des défis de développement uniques. Avec une population cumulée de moins de 13 millions d’habitants, ces 14 nations souveraines avec un double problème lié à la petite taille et à l’éloignement rendent les voies économiques conventionnelles dans la plupart de ces pays très difficiles. Au cours des trois dernières années, l’empreinte de la Chine dans le Pacifique Sud est devenue si importante et son comportement dans d’autres parties du monde tellement plus affirmé, que des sonnettes d’alarme ont commencé à sonner dans les capitales des partenaires traditionnels du Pacifique Sud.

Au cours des deux dernières décennies, la Chine n’a cessé de renforcer son influence dans le Pacifique Sud. Beaucoup perçoivent cette expansion comme une croissance beaucoup plus rapide que ce qui pourrait être considéré comme le reflet naturel du poids économique et géopolitique croissant de la Chine. Cela soulève plusieurs questions sur l’ambition de la Chine dans le Pacifique Sud et les freins à cette expansion.

Empreinte croissante du PLA dans le Pacifique

L’Armée populaire de libération (APL) utilise le terme « coopération militaire et sécuritaire » pour son engagement extérieur. Selon la « Stratégie militaire de la Chine » – le premier livre blanc du genre publié par l’APL en mai 2015 – cela inclut « le développement de relations militaires à militaires globales », « faire avancer la coopération militaire pragmatique » et « réaliser responsabilités et obligations ». La « coopération militaire pragmatique » prend la forme de dialogues, de formation du personnel, d’assistance matérielle et d’exercices et de formations conjoints bilatéraux/multilatéraux dans les domaines de sécurité traditionnels et non traditionnels.

En ce qui concerne le Pacifique, le livre blanc déclare que l’APL « poursuivra les liens militaires traditionnels d’amitié avec ses homologues d’Afrique, d’Amérique latine et du Pacifique Sud ». En réalité, l’APL a concentré son engagement dans les îles du Pacifique sur les forces militaires de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) et des Tonga, ainsi que sur la petite force de police mobile de Vanuatu. Les délégations de l’APL ont effectué 24 visites dans les îles du Pacifique entre 2006 et 2019, dont plus de 60% impliquaient des navires de guerre de l’APL. Les visites médicales de « l’Arche de la paix » représentaient un tiers des visites de l’APL dans la région, ce qui pourrait être perçu comme un effort pour construire leur image en tant que force bienveillante dédiée à la sécurité humaine.

D’autres activités chinoises dans le Pacifique ont également soulevé des problèmes de sécurité parmi les puissances traditionnelles. Selon les rapports officiels de la Chine, les navires de recherche marine chinois ont intensifié leurs opérations d’études géologiques et géophysiques dans l’océan Pacifique occidental ces dernières années, comme en 2019 et 2020, suscitant des inquiétudes quant au fait que les données océaniques collectées pourraient être utilisées à la fois pour la recherche scientifique et militaire. fins. Les navires chinois de localisation spatiale Yuanwang sont des visiteurs fréquents dans le Pacifique, certains analystes affirmant que ces navires peuvent soutenir à la fois des activités civiles et militaires. Selon certaines informations, la Chine a déployé des capteurs acoustiques capables de surveiller les mouvements des sous-marins américains dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes et près de Yap, en Micronésie.

Certains analystes soutiennent que l’APL utilise les flottes de pêche chinoises opérant dans le Pacifique pour la surveillance militaire. Des spéculations ont également été émises selon lesquelles, après avoir repris ses relations diplomatiques avec Kiribati en septembre 2019, la Chine pourrait reconstruire sa station de repérage par satellite sur l’île de Tarawa, qui a été construite en 1997 et démantelée en 2003 après que le pays insulaire a fait allégeance à Taïwan. La station avait été utilisée pour surveiller les programmes spatiaux de la Chine, y compris son premier vol spatial habité. Certains soupçonnent qu’il a également été utilisé pour surveiller les essais de missiles américains sur le site d’essai de Reagan sur l’atoll de Kwajalein dans les îles Marshall.

Stratégie chinoise dans la région indo-pacifique.

Stratégie théâtrale

L’adoption par Pékin de la « chaîne de perles » doit être considérée comme sa stratégie régionale et théâtrale. La Chine monopolise les points d’étranglement stratégiques dans la région de l’océan Indien en investissant dans des ports géopolitiquement importants de Hong Kong au Soudan. Le String of Pearls encercle littéralement les pays voisins, en particulier l’Inde. En juillet 2017, les troupes chinoises ont établi leur première base militaire à l’étranger à Djibouti. La décision logique pour le Japon et les États-Unis de contrebalancer la stratégie émergente de String of Pearls de la Chine est de renforcer ses alignements de sécurité avec l’Inde et l’Australie, formant « The Quad ». Les dirigeants du Quad partagent des objectifs stratégiques pour contrer la politique maritime agressive de la Chine et l’encerclement de l’Inde avec le String of Pearls.

Stratégie opérationnelle

Les activités anti-accès/déni de zone (A2/AD) de la Chine constituent sa stratégie au niveau opérationnel.

Qu’est-ce que A2/AD ?

Il s’agit d’une opération militaire qui vise à empêcher l’accès d’un adversaire à une région territoriale (anti-accès) et à lui refuser la liberté de mouvement sur le champ de bataille (zone déni).

La Chine a fait des efforts pour développer ses capacités A2/AD efficaces afin de dissuader l’accès éventuel à ses territoires par des adversaires potentiels. En particulier, l’Armée populaire de libération (APL) a renforcé ses capacités A2/AD en développant des avions d’attaque, des sous-marins, des mines, des missiles et des systèmes de défense aérienne et antimissile. En réponse, les États-Unis prévoient de déployer un nouveau système d’armes composé de missiles de moyenne portée capables de reconstituer le bouclier A2/AD de Pékin dans la mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, le Japon a développé son propre missile à longue portée avec des portées allant jusqu’à 1 000 km, ce qui signifie qu’ils peuvent atteindre la sphère A2/AD de la Chine.

Stratégie tactique

Pékin renforce ses capacités de défense au niveau tactique par le biais d’exercices militaires en prévision d’éventuelles urgences résultant de ses différends territoriaux dans des zones telles que le détroit de Taïwan, les îles Spratly, les îles Paracel et les îles Senkaku/Diaoyu. Certains analystes observent que la Chine utilise une « tactique de découpage du salami » dans ses différends territoriaux. Des avions militaires chinois ont fréquemment survolé près des îles Senkaku/Diaoyu et du détroit de Miyako.

Plus tôt cette année, le 1er février 2021, le gouvernement chinois a promulgué une nouvelle loi sur les garde-côtes permettant aux garde-côtes chinois plus de flexibilité dans l’utilisation des armes. Le 6 février 21, deux navires des garde-côtes chinois sont entrés dans les eaux territoriales japonaises autour des îles Senkaku/Diaoyu et se sont approchés à quelques centaines de mètres d’un bateau de pêche japonais. Des incidents similaires se sont produits presque chaque semaine depuis. En réponse, le Parti libéral-démocrate du Japon (LDP) au pouvoir a fait valoir que le pays devrait promulguer sa propre législation pour contrer efficacement les tactiques agressives de la Chine. En outre, l’administration Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à défendre les îles contestées peu de temps après.

Quelle est l’importance stratégique des îles du Pacifique

Il ne faut pas beaucoup de créativité pour voir l’importance géostratégique de ces îles dispersées à travers le vaste océan Pacifique. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, leur contrôle était essentiel à la fois pour maintenir les lignes d’approvisionnement logistique et pour la projection de la force militaire. Depuis la guerre, le Pacifique a largement joui d’un statut bénin sur la scène géopolitique. Tout cela a changé avec la présence croissante de la Chine dans la région.

Conclusion

En réponse à la pandémie de COVID-19 et à un environnement international plus difficile, Pékin a proposé la nouvelle stratégie de double circulation pour promouvoir la consommation intérieure. Un élément central de cette stratégie consiste à renforcer la capacité de l’économie nationale à s’auto-alimenter. Mais le mot clé reste ‘double’. Comme le montre la signature du Partenariat économique régional global (RCEP), la stratégie économique de Pékin n’est pas isolationniste – en particulier pour ne pas isoler les nombreux pays impliqués de l’Indo-Pacifique.

Cela signale également un recul diplomatique pour revenir à la « diplomatie périphérique » de Pékin en mettant l’accent sur ses voisins immédiats, et donne à Pékin de nouvelles incitations économiques et politiques pour faire pivoter les priorités de la politique étrangère vers ses voisins et loin de l’Europe de l’Est et de l’Amérique latine.

