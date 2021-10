L’expansion de l’équipe Aston Martin ne vise pas la «licorne» comme Adrian Newey

Lawrence Stroll dit que la vague d’embauche d’Aston Martin n’a pas pour approche d’essayer de signer une « licorne » comme Adrian Newey, mais de se concentrer plutôt sur l’équipe dans son ensemble.

Le patron d’Aston Martin a été présenté avec des comparaisons sur la façon dont Red Bull a recruté son personnel dans leurs premières années en recherchant les plus grands noms d’autres équipes, y compris l’arrivée de Newey de McLaren avant la saison 2006,

Aston Martin a suivi un processus similaire pour amener des cadres supérieurs à l’équipe au cours des deux dernières années, y compris l’arrivée récente de l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, mais Stroll insiste sur le fait que leur stratégie consiste à mettre les bonnes personnes en place pour construire un plus grand équipe ensemble.

On lui a demandé s’il adopterait une approche cavalière similaire en optant pour la « solution magique » consistant à embaucher des personnes de la stature unique de Newey au sein de la Formule 1.

« Non, je pense qu’Adrian est une licorne – il est très spécial, il existe peut-être une fois », a déclaré Stroll au podcast F1 Beyond the Grid. « Mais je suppose que vous avez suivi récemment, au cours des derniers mois, toutes les annonces que nous avons faites concernant les cadres supérieurs et les cadres supérieurs que nous avons embauchés dans l’industrie.

« L’un d’eux se trouve être Dan Fallows, qui a été aérodynamicien en chef pendant 12 ans sous Adrian. Alors, peut-être que si nous n’avons pas Adrian, nous avons Dan.

« Mais je crois qu’il ne s’agit pas d’une seule personne, mais d’un travail d’équipe. Ça va être environ 700 personnes et je suis sûr que si Adrian était assis ici, il dirait la même chose. Je ne peux pas parler pour lui, mais pour nous, ce sera environ 700 personnes.

« [We want] une culture gagnante, un dévouement, une passion, une éthique de travail. Vous voulez avoir la passion que je dois faire mieux que mes concurrents.

Stroll a déjà expliqué comment l’équipe était en train de presque doubler ses effectifs pour respecter le plafond budgétaire imposé par la Formule 1 – l’équipe de Silverstone dépassant traditionnellement son poids en termes de budget et de personnel.

Une toute nouvelle usine est en cours de construction, que Stroll appelle un « campus » réparti entre trois bâtiments, dans l’espoir de contester les titres à l’avenir.

Bien qu’il espère être un défi pour les Championnats du monde dès que possible, il admet que plusieurs facteurs doivent se mettre en place pour que cela se produise – et cela prendra du temps.

« Nous avons clairement besoin de ces installations », a déclaré Stroll. «Nous fonctionnons toujours à partir de ce qui était la place d’Eddie Jordan, dont vous pouvez imaginer les défis de 32, 33 ans, peu importe ce que c’était, il y a des années.

« Nous avons besoin de ces nouvelles installations pour nous fournir les outils et les processus. Nous allons avoir notre propre soufflerie, vous savez ce que cela signifie pour une équipe de Formule 1, c’est dramatique.

« Beaucoup de technologies se sont produites entre le dernier construit en 2004 et aujourd’hui. Donc je suis réaliste, nous avons besoin du bon moment sans pression pour constituer la bonne équipe de personnes, ce que nous faisons, et nous avons commencé il y a deux ans.

« Nous avons besoin que tout se réunisse. Les installations seront terminées dans les 18 prochains mois, et puis c’est une question de temps – c’est comme bâtir n’importe quelle entreprise.