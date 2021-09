L’expansion de l’OCS, le terrorisme et l’Afghanistan seront au centre des préoccupations vendredi

in

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que le vendredi 17 septembre 2021, les pays membres de l’OCS discuteront également de la coopération économique multilatérale, des échanges de personnes à personnes et des retombées de la pandémie mondiale de COVID-19. (fichier image)

L’expansion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) sera l’un des principaux domaines de discussion lors du sommet des chefs d’État du groupement qui aura lieu à Douchanbé, au Tadjikistan.

Le 21e niveau du sommet se déroule pour la première fois vendredi 17 septembre sous une forme hybride et le Premier ministre Narendra Modi dirigera virtuellement la délégation indienne et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, s’est rendu à Douchanbé pour y participer en personne.

Tous les membres de l’OCS et de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) qui est une alliance de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de la Russie auront également une réunion sur l’Afghanistan.

Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA) Arindam Bagchi a déclaré que “le Premier ministre Modi s’adressera aux chefs d’État de l’OCS vers 11 h 30 (IST)”.

Son allocution suivra peu après l’allocution de bienvenue du président tadjik Emomali Rahmon.

Ordre du jour principal de l’OCS

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que le vendredi 17 septembre 2021, les pays membres de l’OCS discuteront également de la coopération économique multilatérale, des échanges de personnes à personnes et des retombées de la pandémie mondiale de COVID-19.

Il s’agit du 4e sommet auquel l’Inde participe après être devenue un État membre à part entière. Le sommet de cette année est vital alors que l’OCS célèbre le 20e anniversaire de sa fondation et que le pays hôte, le Tadjikistan, commémore ses 30 ans d’indépendance.

En 2020, en raison de la fermeture mondiale, l’Inde avait présidé la 19e réunion du Conseil des chefs de gouvernement (CHG) de l’OCS au format virtuel.

Pour l’Inde, les domaines d’intérêt de l’OCS cette année sont la situation en Afghanistan, son impact sur l’Asie centrale, la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et les développements régionaux.

Résultat clé

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, l’Iran a demandé l’adhésion à l’OCS. Et il est prévu qu’après l’achèvement du processus légal de l’OCS, l’Iran deviendra membre à part entière. Certains pays du Golfe devraient dialoguer ou bénéficier du statut d’observateur.

Vendredi, à l’issue de la réunion au sommet, avant de rentrer en Inde, le ministre des Affaires étrangères devrait avoir des entretiens bilatéraux qui comprendront des rencontres avec ses homologues tadjik et iranien.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.