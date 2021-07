L’expansion de Medicaid fait perdre des milliers d’assurances et coûte des vies ⋆ 10z viral

La précipitation de dernière minute pour adopter un budget avant le début de la nouvelle année fiscale en juillet pourrait conduire à de mauvaises décisions de la part des législateurs de l’État de Raleigh, en Caroline du Nord. L’une de ces mauvaises décisions pourrait être l’extension de Medicaid, qui menace de virer près de 160 000 habitants de la Caroline du Nord de leur assurance privée et de passer à Medicaid financé par les contribuables. Trente-neuf États ont déjà étendu Medicaid sous Obamacare, avec des effets similaires.

Au fil des décennies, Medicaid s’est éloigné de son objectif. Le programme visait à l’origine à fournir une couverture médicale aux personnes vraiment nécessiteuses, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants à faible revenu. Cependant, Obamacare a donné aux États la possibilité d’étendre l’admissibilité à une nouvelle classe d’adultes valides. Les États qui ont donné leur feu vert à cette expansion ont recruté deux fois plus d’adultes valides qu’ils ne l’avaient prévu, à plus du double du coût prévu.

Imaginez cela : un programme gouvernemental qui a fini par ne pas fonctionner comme prévu et à coûter plus cher que prévu. Mais ce qui est souvent négligé dans le débat sur l’expansion, ce sont les conséquences sur la table de cuisine de forcer des milliers de personnes à quitter l’assurance-maladie privée et à adhérer à un programme gouvernemental. C’est ce qu’on appelle l’effet de « foule », et c’est un vrai problème.

À l’heure actuelle, près de 160 000 habitants de la Caroline du Nord reçoivent des subventions fédérales pour des régimes d’assurance privés, mais seraient éligibles à Medicaid si l’État devait s’étendre. Mais les subventions fédérales prendront fin si la Caroline du Nord étend l’Obamacare, forçant ces personnes à adhérer à Medicaid.

Juste pour être clair, il n’y aurait pas de nouvelle couverture ici. Ces nouveaux inscrits passeraient simplement d’une couverture privée à Medicaid. En d’autres termes, les contribuables de Caroline du Nord financeraient une expansion de l’aide sociale totalement inutile pour ceux qui ont déjà une couverture privée – et ne veulent probablement pas changer de régime d’assurance maladie – au détriment de nos voisins les plus vulnérables qui ont le plus besoin de Medicaid.

Bien que cela n’ait aucun sens dans son ensemble, ce serait une offre que la plupart des familles ne peuvent pas refuser. Même s’ils ne voulaient pas s’inscrire à Medicaid, ceux qui bénéficiaient de la subvention devraient désormais payer la totalité du coût de leurs primes pour conserver leurs plans actuels – des milliers de dollars chaque année. Sous Medicaid, ils ne paieraient aucune prime du tout.

Les législateurs ont la responsabilité de maintenir Medicaid disponible pour ceux qui en ont vraiment besoin. S’ils acceptaient d’étendre Medicaid, ils retireraient des ressources aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes qui languissent sur les listes d’attente depuis des années, au lieu de les donner à des adultes valides qui ont déjà une assurance privée ou peuvent facilement accéder assurance privée subventionnée. Pour beaucoup sur ces listes d’attente, leur vie dépend de l’Assemblée générale pour faire la bonne chose.

Si vous pensez que c’est une exagération, ce n’est pas le cas. À l’échelle nationale, près de 22 000 personnes sont décédées alors qu’elles étaient bloquées sur les listes d’attente de Medicaid pour les services nécessaires dans les États en expansion depuis l’entrée en vigueur de l’expansion, tandis que les adultes valides passent au premier plan. Cela fait encore plus mal lorsque l’on considère que certaines des personnes qui ont coupé la ligne n’avaient même pas besoin de l’assurance en premier lieu.

À l’approche de l’échéance budgétaire de juillet, la Caroline du Nord ne devrait pas se précipiter pour conclure un accord et permettre à l’expansion de Medicaid d’être discrètement intégrée dans un accord budgétaire. Les enjeux sont trop élevés, malgré toute pression du gouverneur, qui pousse l’expansion de Medicaid depuis son entrée en fonction en janvier 2017.

On a demandé au gouverneur Roy Cooper plus tôt cette année s’il opposerait son veto à un budget sans expansion de Medicaid. Il n’a pas répondu directement, bien qu’il ait déjà fait ce coup. « Obtenir une meilleure couverture des soins de santé aux habitants de Caroline du Nord est certainement une priorité. L’expansion de Medicaid est le meilleur moyen d’y parvenir », a déclaré Cooper. « Tout est sur la table cette session budgétaire. »

Pour les milliers de familles de Caroline du Nord qui aiment leur assurance et celles qui prient pour augmenter la liste d’attente existante pour Medicaid, espérons que ce n’est pas vrai.

Jonathan Ingram est vice-président de la recherche à la Foundation for Government Accountability.