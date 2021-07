L’expansion de Netflix dans les jeux débutera avec le mobile

Suite au rapport de la semaine dernière selon lequel Netflix ajoute des jeux vidéo à son catalogue, le géant du streaming a maintenant confirmé son passage au jeu dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021, offrant quelques détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le processus.

Citant des efforts antérieurs dans le contenu interactif, tels que Black Mirror Bandersnatch et ses jeux Stranger Things d’inspiration rétro, Netflix dit qu’il est maintenant dans les “premières étapes de l’expansion dans les jeux”, déclarant “Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée.”

Selon Netflix, les abonnés auront accès à ses offres de jeux “sans frais supplémentaires similaires aux films et séries”.

Quant à savoir pourquoi Netflix est désireux de faire le saut dans le jeu, la lettre aux actionnaires a simplement expliqué que « puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le moment est venu d’en savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux. “

Comment Netflix pourrait révolutionner le jeu mobile

Comme révélé dans une vidéo d’entretien d’accompagnement sur les résultats du deuxième trimestre 2021, le COO et le CPO de Netflix, Greg Peters, ont expliqué que la société “se concentrera principalement sur les jeux pour appareils mobiles” et que “ce sera un effort pluriannuel que nous allons commencer relativement petite.”

Peters dit que Netflix prévoit de se concentrer sur ses adresses IP d’origine afin de se différencier de ce que tout le monde propose,

“Nous sommes en train de créer ces mondes incroyables et ces grands scénarios et personnages incroyables, et nous savons que les fans de ces histoires veulent aller plus loin”, a déclaré Peters.

Une chose dont les joueurs n’auront pas à s’inquiéter, ce sont les publicités, Peters expliquant que “nous pensons également que notre modèle d’abonnement offre des opportunités de se concentrer sur un ensemble d’expériences de jeu actuellement mal desservies par ces modèles de monétisation dominants dans les jeux.

Il a poursuivi: “Nous n’avons pas à penser aux publicités, nous n’avons pas à penser aux achats dans le jeu ou à d’autres monétisations, nous n’avons pas à penser aux achats par titre – nous pouvons vraiment faire ce que nous’ J’ai fait du côté des films et des séries, ce qui est vraiment juste, hyper laser concentré sur la fourniture des expériences de jeu les plus divertissantes que nous puissions. “

“Nous constatons que de nombreux développeurs de jeux aiment vraiment ce concept et cette concentration et cette idée de pouvoir mettre toute leur énergie créative dans un gameplay juste génial et de ne pas avoir à se soucier des autres considérations qu’ils ont généralement dû troquer avec juste faire des jeux convaincants.

Le jeu Netflix sur le long terme

En ce qui concerne ses plans à long terme, Peters a clairement expliqué que le mobile n’est qu’un point de départ en matière de jeu et qu'”en fin de compte, nous voyons tous les appareils que nous servons actuellement comme une sorte d’expérience de jeu”.

Sur la base de ces mots, nous pouvons supposer que Netflix a l’intention d’apporter des jeux sur consoles et même sur des téléviseurs intelligents à l’avenir en fonction de ce vers quoi les abonnés gravitent – ​​ce qui a été évoqué dans la déclaration suivante. “Nous allons essayer un tas de jeux différents à travers une variété de mécanismes différents pour voir ce qui fonctionne vraiment pour nos membres.”

Jusqu’à présent, nous aimons vraiment ce que nous entendons sur les plans de jeu de Netflix, en particulier lorsqu’il s’agit d’abandonner les mécanismes de paiement pour gagner qui ont plus ou moins ruiné la scène du jeu mobile autrefois prometteuse.