L’expansion des capacités de la chaîne d’approvisionnement de l’Inde est l’objectif de Boeing : Salil Gupte, président, Boeing India

Le centre d’ingénierie et de technologie de Boeing India (BIETC) à Bengaluru et à Chennai entreprend des travaux aérospatiaux complexes et avancés et soutient Boeing pour la croissance mondiale de l’ingénierie.

L’approvisionnement du constructeur aérospatial américain Boeing en Inde a quadruplé au cours des deux dernières années pour atteindre plus d’un milliard de dollars auprès d’un réseau de plus de 275 fournisseurs. C’est l’une des sociétés américaines présentes en Inde avant l’indépendance.

La société est présente depuis 1941, lorsque le gouvernement indien a prêté un avion Douglas (maintenant Boeing) à Tata Airlines pour la liaison Karachi-Bagdad en 1960. En partenariat avec l’Inde depuis plus de 75 ans, la société emploie actuellement 3 000 personnes en Inde, et plus de 7 000 personnes travaillent avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

75e jour de l’indépendance de l’Inde et Boeing

« À l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, Boeing reste dévoué au progrès inspirant de la nation et soutient fièrement son objectif de devenir un leader mondial de l’aérospatiale et de la défense. Boeing est un partenaire solide de l’aérospatiale indienne depuis plus de 75 ans », a déclaré Salil Gupte, président de Boeing India à Financial Express Online dans une interaction exclusive.

M. Gupte a déclaré : « Notre partenariat avec l’Inde n’a fait que s’approfondir avec le temps et continue de croître à mesure que nous atteignons des objectifs communs pour faire avancer la vision du gouvernement d’Aatmanirbhar Bharat. Nous nous concentrons sur l’expansion des capacités de la chaîne d’approvisionnement de l’Inde, l’accélération des efforts de fabrication, le développement des compétences et l’expansion de l’ingénierie hautement qualifiée et de l’empreinte technique dans le pays. »

« Notre équipe perpétue l’héritage de Boeing en Inde en soutenant l’industrie croissante de l’aérospatiale et de la défense et en fournissant d’excellents produits et services à nos clients », ajoute-t-il.

Comme cela a été signalé précédemment, le Boeing India Engineering and Technology Center (BIETC) à Bengaluru et Chennai entreprend des travaux aérospatiaux complexes et avancés et soutient Boeing pour la croissance mondiale de l’ingénierie. En outre, le campus d’ingénierie et de technologie en propriété exclusive de la société basée aux États-Unis se prépare à Bengaluru.

Joint-venture avec le groupe Tata

Les fuselages d’hélicoptères AH-64 Apache à Hyderabad destinés à des clients du monde entier sont produits par Tata Boeing Aerospace Limited, une coentreprise avec le groupe Tata. Récemment, la coentreprise a achevé la livraison du 100e fuselage d’hélicoptère AH-64 Apache.

Aide COVID-19

C’est l’une des sociétés américaines qui a lancé un programme d’aide d’urgence de 10 millions de dollars en avril 2021 pour soutenir la réponse de l’Inde au COVID-19.

De plus, dans le cadre de ses efforts de secours contre le COVID-19, la société basée aux États-Unis travaille avec les gouvernements central et étatique en Inde, ainsi qu’avec des organisations de secours internationales pour mettre en place des hôpitaux pour les patients COVID-19, organiser des camps de vaccination et fournir un soutien aux installations et des services médicaux. équipement.

Sélectionnez les étapes importantes de la société Boeing, présente en Inde depuis 1941 :

1941 – Le gouvernement indien prête un avion Douglas (maintenant Boeing) à Tata Airlines pour la route Karachi-Bagdad 1960

1960 – Air India reçoit livraison de 707-437

1970 – Indian Airlines intronise le 737 Classic

1971 – Air India prend livraison de son premier 747-200B

1993 – Jet Airways commence ses opérations avec des 737-300

2005 – SpiceJet commence ses opérations avec deux 737-800

2009 – Boeing Research & Technology établi à Bangalore, en Inde

2012 – Air India reçoit son premier 787 Dreamliner

2014 – Livraison de 10 C-17 Globemaster III à l’Indian Air Force terminée

2015 – Huit avions P-8I sont livrés à la marine indienne.

2016 – Création de la coentreprise Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL)

2017 – Création de Boeing Defence India

2018 – La compagnie aérienne privée SpiceJet réceptionne ses premiers 737 MAX

2018 – TBAL livre son premier fuselage AH-64 Apache

2019 – Les premiers CH-47 Chinook et AH-64 Apache sont reçus par l’Indian Air Force ainsi que son 11e C-17 Globemaster III

2020 – Un accord avec la société pour l’acquisition de six hélicoptères Apache AH-64E pour l’armée indienne est signé par l’Inde

2020 – L’Inde reçoit son premier 787-9, livré à Vistara

2020 – Livraison de 15 Chinooks et 22 Apaches à l’Indian Air Force terminée

2020 – Deux 777-300ER spécialement modifiés livrés en Inde pour être utilisés comme avion de chef d’État

2021 – Programme d’aide d’urgence de 10 millions de dollars pour soutenir la réponse de l’Inde au COVID-19

2021 – Le 10e P-8I est livré à la marine indienne

2021 – TBAL livre le 100e fuselage de l’hélicoptère AH-64 Apache

