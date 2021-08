L’expansion du cabinet de Yogi probablement la semaine prochaine, pourrait se concentrer sur la poussée d’OBC avant les sondages UP

in

Bien que les contours de la réunion n’aient pas été divulgués, le cabinet d’Adityanath pourrait voir l’inclusion de six nouveaux visages, portant le nombre ministériel à 60.

L’élargissement du Cabinet du gouvernement de Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh devrait avoir lieu la semaine prochaine, le BJP devant amplifier la poussée de l’OBC, dans le sillage du récent remaniement ministériel au Centre où un nombre record de 27 dirigeants de l’OBC ont été amené à bord.

La décision aurait été prise lors d’une réunion à la résidence du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah jeudi et en présence du ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath, du président du BJP JP Nadda, du président de l’État Swatantra Dev Singh et du secrétaire général (organisation) Sunil Bansal.

À l’heure actuelle, le cabinet Yogi compte 53 membres dont 23 occupent des rangs ministériels, neuf ministres d’État indépendants et 21 sont ministres d’État. Selon la disposition, un total de 60 ministres pourraient être logés dans le cabinet. Ainsi, le cabinet a sept places à pourvoir maintenant.

