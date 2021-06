L’expansion du cabinet du Rajasthan est probable alors que la crise s’aggrave ; Camping Sachin Pilot à Delhi

Selon certaines informations, Pilot veut 6 à 7 postes ministériels pour les députés qui lui sont fidèles. D’un autre côté, les députés du BSP attendent également une récompense pour leur soutien au Congrès. (PTI)

La crise au sein de l’unité Rajasthan du parti du Congrès a de nouveau pris le devant de la scène avec le camping Sachin Pilot à Delhi et certains anciens députés du BSP qui ont rejoint le Congrès exprimant ouvertement leur souhait d’un siège au cabinet. Pilot est à Delhi pour faire valoir ses revendications auprès de la direction du Congrès. Sachin Pilot s’était révolté contre le ministre en chef Ashok Gehlot en juillet 2020 et a été apaisé par le haut commandement du parti après avoir promis que leurs demandes seraient dûment satisfaites. Cela fait environ un an et les problèmes signalés par Pilot n’ont pas encore été résolus.

Selon certaines informations, Pilot veut 6 à 7 postes ministériels pour les députés qui lui sont fidèles. D’un autre côté, les députés du BSP attendent également une récompense pour leur soutien au Congrès. « Il y a près d’un an, 19 députés (camp pilote de Sachin) avaient quitté le Congrès. Sans nous (10 indépendants et 6 députés du BSP), le gouvernement du Rajasthan se serait préparé à son 1er anniversaire de décès. Pourquoi le haut commandement ne le comprend-il pas ? Ils n’avaient pas la majorité et nous avons sauvé le gouvernement du Congrès », a déclaré l’ancien BSP et maintenant député du Congrès Rajendra Guda.

Six députés du BSP, dont Rajendra Guda, ont fusionné avec le Congrès l’année dernière et sont essentiels à la force d’Ashok Gehlot au sein de l’assemblée. « Il y a des problèmes dans l’expansion du cabinet, mais cela devrait être fait maintenant. C’est retardé depuis longtemps. Chaque fois que cela conviendra au Rajasthan CM et que les circonstances seront favorables, il prendra une décision », a déclaré un autre ancien député du BSP, Sandeep Yadav.

Pendant ce temps, le député du Congrès du Rajasthan, Bhanwar Lal Sharma, a déclaré qu’il y avait de nombreux candidats aux postes ministériels. « Il existe un proverbe – ‘Ek Anar, Sau Bimar’. Mais il y a 25 ‘bimar’ (aspirants) pour des postes ministériels », a déclaré Bhanwar Lal Sharma.

Il a dit qu’il voulait aussi devenir CM mais a supprimé son désir. “Rien ne va se passer pendant les 2 prochains mois parce que CM ne rencontre pas les gens en personne. Je voulais aussi devenir CM mais parfois nous devons réprimer nos désirs. Je suis avec le parti du Congrès et Sachin Pilot et CM Ashok Gehlot sont mes dirigeants », a déclaré Sharma. Il a dit que les hauts dirigeants doivent recevoir le respect qui leur est dû.

Les rapports ont affirmé qu’une expansion du cabinet est probable au Rajasthan, ce qui répondra à certaines des demandes soulevées par Sachin Pilot. Selon certaines informations, Ashok Gehlot organise des réunions régulières avec les députés pour apaiser la situation. On dit que Gehlot peut avoir neuf autres postes vacants dans son cabinet.

D’un autre côté, le leader du Congrès Ajay Maken et certains hauts dirigeants sont en pourparlers avec divers camps pour résoudre leurs griefs.

