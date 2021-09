L’expansion Inde-Mercosur revient sur la bonne voie

L’Inde a tenu à améliorer davantage ses relations Inde-Mercosur et à les élever à un accord de partenariat économique global.

L’Inde et les pays membres du Mercosur se sont rencontrés pour négocier l’élargissement de l’Accord commercial préférentiel entre les deux parties.

Selon des sources diplomatiques de premier plan, les pourparlers entre les deux parties étaient en bonne voie et les deux parties ont convenu de se rencontrer pour le prochain tour en octobre.

« Il y a des États parties qui souhaitent un accord de libre-échange et pas seulement l’élargissement de l’ACP existant. Et cette question doit être discutée entre les pays membres en interne avant que nous ayons une réunion technique en octobre », a déclaré un haut diplomate sous couvert d’anonymat.

Ce qu’il faut décider, c’est :

« Qu’est-ce que le Mercosur veut mettre sur la table pour l’Inde ? Fondamentalement, les pays membres souhaitent un accord équilibré et global et prenant en compte les exigences des deux parties », a déclaré le diplomate cité ci-dessus.

La réunion a eu lieu le 8 septembre 2021 et la partie indienne était dirigée par le secrétaire adjoint du ministère du Commerce, Suresh Kumar. Et le Mercosur était dirigé par la présidence pro tempore du Brésil ; la délégation paraguayenne était représentée par le vice-ministre des Relations économiques et de l’Intégration, l’Ambassadeur Raúl Cano Ricciardi, et d’autres membres de haut rang et représentants d’autres pays membres.

L’année dernière, en raison de la pandémie mondiale de COVID 19, les négociations en vue de l’extension de l’ACP Inde-Mercosur existant n’ont pas pu avoir lieu.

Les différends persistants entre le Brésil et l’Argentine ont-ils touché les pourparlers ?

Non. Cette fois, les deux parties étaient très désireuses d’ouvrir la voie à l’approfondissement de l’accord PTA et toutes les parties ont gardé leurs divergences de côté lors des pourparlers de la semaine dernière.

PTA Inde-MERCOSUR

Selon un haut responsable, l’Inde tend la main individuellement aux pays membres du Mercosur pour accélérer les négociations sur l’élargissement de l’ACP déjà en place.

Quels sont les pays membres ?

Le Paraguay, l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay forment le Mercosur.

Les pays sont en pourparlers pour l’élargissement de l’accord qui devrait aider à atteindre l’objectif commercial de 30 milliards de dollars.

