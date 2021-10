L’expansion rapide de Solana (SOL), a suscité un grand intérêt vers l’objectif de 250 dollars

Le prix de la crypto-monnaie Solana (SOL) rencontre une résistance proche de son plus haut historique. Cependant, la croissance impressionnante de son écosystème de « finance décentralisée » (DeFi) et de « jetons non fongibles » (NFT) est susceptible de faire dépasser les 250 $ de la crypto-monnaie avant la fin de cette année.

Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie Solana (SOL) est au prix de 200,25 $. Source : CoinMarketCap

De même, l’intérêt des investisseurs institutionnels est probablement un facteur clé de la croissance significative de Solana de 494% depuis août. Par exemple, SOL est le quatrième plus grand composant du Bitwise 10 Crypto Index Fund ($ BITW), qui est un fonds commun de placement indiciel avec une capitalisation de 1,23 milliard de dollars, offrant une exposition à diverses crypto-monnaies.

En outre, les données de l’indicateur de marché « VORTECS » de CoinTelegraph Markets Pro. Il a montré que le nombre actuel de tweets parlant de Solana est 32% plus élevé que la moyenne des 30 derniers jours. Tant que la crypto-monnaie Solana continuera de croître, SOL restera une solution viable pour les applications DeFi et NFT à la recherche de transactions moins chères et plus rapides.

De plus, en raison de la capitalisation boursière croissante de Solana, la crypto-monnaie a dépassé le XRP en capitalisation boursière. Actuellement, Solana se positionne comme la 5ème crypto-monnaie avec la capitalisation boursière la plus élevée, avec un volume de 60 621 millions de dollars. Par conséquent, Solana (SOL) vise à être le prochain rival de Cardano (ADA).

FTX a élargi son marché NFT pour accepter les jetons basés sur le réseau Solana

Après avoir lancé son marché des jetons non fongibles (NFT) en septembre. L’échange de crypto-monnaie FTX a étendu sa prise en charge du réseau Solana (SOL) le 11 octobre, acceptant les jetons métaplex liés au réseau. Et il prévoit également d’intégrer prochainement des jetons basés sur le réseau Ethereum.

La division américaine de « FTX » a annoncé il y a deux semaines, l’extension de ses fonctionnalités. Annonçant également que l’échange acceptera bientôt les jetons basés sur Ethereum. La plate-forme « FTX » de la bourse est ouverte aux utilisateurs américains d’une longue liste de juridictions. Cependant, les résidents de New York ne pourront pas s’inscrire sur la plateforme.

La plate-forme FTX, en plus de prendre en charge les crypto-monnaies, permet à ses utilisateurs d’acquérir des NFT via des transactions bancaires traditionnelles et des cartes de crédit. De plus, les NFT proposés sont tarifés en dollars, Solana et Ethereum.

Brett Harrison, président de FTX.US, a déclaré que la bourse essaie de fournir « des outils plus simples, plus sûrs et plus faciles » aux utilisateurs grand public intéressés par le trading de NFT via sa plate-forme.

« L’écosystème NFT a commencé à s’infiltrer dans la culture pop, mais il lui manquait une plate-forme offrant un accès et une exposition faciles au grand public. » Harrison a ajouté.

Il convient de noter que l’échange FTX facture une commission de 2% sur toutes les transactions NFT. Cependant, il ne facture pas de commission pour la liste NFT.

TVL de Solana a atteint un record historique

En même temps que le prix de la crypto-monnaie Solana augmentait. Le Total Locked Value on Deposits (TVL) des projets de financement décentralisé (DeFi) construits sur le réseau Solana, a atteint lundi un nouveau record de 13,3 milliards de dollars, selon la plateforme DeFi Llama.

De plus, le projet DeFi le plus important du réseau Solana est « Sabre », un protocole de teneur de marché automatisé (AMM) qui permet aux utilisateurs et aux applications de Solana de négocier efficacement entre des paires d’actifs stables et d’obtenir des rendements positifs, en fournissant des liquidités au réseau.

La valeur totale verrouillée sur les dépôts (TLV) de tous les projets DeFi liés à Solana a atteint lundi un record de 13,3 milliards de dollars. Source : Défi lama

Pendant ce temps, il existe quatre projets DeFi avec un TVL de plus de 1 milliard de dollars. Par exemple Raydium (1,84 milliard de dollars), Sunny (1,67 milliard de dollars), Serum (1,57 milliard de dollars) et Marinade Finance (1,55 milliard de dollars).

De plus, Solana a déclaré via Twitter qu’elle ajouterait d’autres projets DeFi à sa liste après la fin de son événement « Ignition » le 18 octobre. Ce qui augmente la possibilité d’une demande plus élevée pour la crypto-monnaie à l’avenir.

