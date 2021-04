L’expérience Andy Ruiz, Jr. et les options de réussite ou d’échec

En interprétant les déclarations les plus récentes d’Andy Ruiz, Jr., il est possible de confirmer que le 1er mai, contre Chris Arreola, nous verrons une version totalement différente de l’Andy Ruiz que nous avons vu au cours des 34 derniers combats de sa carrière professionnelle.

Dans le style, dans le physique, dans la stratégie de combat et avec différents instruments tirés de l’arsenal de Reynoso: les contre-attaques de Canelo Álvarez ou les mouvements sur les jambes d’Oscar Valdez feraient partie de ces changements. Eddy Reynoso a déjà dit que ce sera un avant et un après, dans la carrière de Ruiz, ce combat le 1er mai à Carson, en Californie.

Cependant, nous devons accepter que ce qui est arrivé à Ruiz ne sera que le début d’une expérience qui peut réussir ou être un échec complet. Et le pire de tout: Chris Arreola n’est pas le meilleur examinateur. Plutôt, un rival convenable pour que, dans cette transition, Ruiz ait l’air bien et ne risque pas d’être gêné. Une autre chose sera contre les rivaux possibles qui sonnent pour après Arreola: Dillian Whyte et Deontay Wilder.

Dans cette vidéo, nous analysons toutes les options. Le bon et le mauvais des changements promis par Andy Ruiz. Le regard portera sur les conséquences possibles de son changement de style, de son changement physique, de la modification éventuelle de son assimilation à la frappe, de la réduction de son tonnage et surtout, ce qu’impliquent les options d’échec à ces changements.